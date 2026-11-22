Espectáculos

Miley Cyrus, la cantante, compositora y actriz que pasó de ser la querida Hannah Montana a un ícono pop con su propia evolución artística, acaba de darnos el notición que estábamos esperando. Después de una relación que lleva más de cinco años y un compromiso que nos tuvo a todos pendientes por casi un año, ¡se nos casó!

La artista de 33 años y el músico Maxx Morando, de 28, ahora son marido y mujer, confirmando así que el amor, a veces, viene en su segunda temporada. Los recién casados unieron sus vidas este sábado en una ceremonia celebrada en Palm Springs, California. La noticia la soltó primero el medio TMZ, dejando caer que el enlace sería este fin de semana, y luego Entertainment Tonight la confirmó, asegurando que Tish Cyrus, la mamá de Miley, y su hermana Noah, estuvieron presentes.

El gran día en Palm Springs (y las sorpresas familiares)

Pero el chismecito fuerte no termina ahí, mi gente. Si bien se sabía que Miley y su papá, Billy Ray Cyrus, llevaban años un poco distanciados, ¡el viejo Billy Ray no se perdió el evento! En fotos que se filtraron en los medios de Estados Unidos, se le vio posando feliz junto a su hija, su flamante yerno y, claro, su pareja, la actriz Liz Hurley.

El junte nupcial no fue de la noche a la mañana. El día antes, un viernes por la noche, Miley y Maxx celebraron una cena de ensayo. ¡Y los detalles no faltaron! Lily-Rose Purcell, hermanastra de la cantante e hija del actual esposo de Tish, compartió una foto del menú, con dos letras M por las iniciales de los novios, en negro sobre blanco. ¡Una vaina bien pensada!

La historia de un amor sin tanto show

Todo este idilio comenzó, curiosamente, en el verano de 2021, gracias a una cita a ciegas que unos amigos en común se encargaron de organizar. Miley misma lo contó en la revista Vogue en la primavera de 2023. Unos meses después, en diciembre de 2021, los tortolitos fueron captados por los lentes durante el especial navideño de la artista en NBC, Miley’s New Year’s Eve Party, que se celebró en Miami, Florida. ¡Ahí fue que el río sonó!

Desde ese momento, los vimos paseando por Los Ángeles y hasta posaron juntitos por primera vez en un desfile de la exclusiva firma italiana Versace en la ciudad californiana. Al año siguiente se mudaron a vivir juntos a Malibú, con el Pacífico de testigo. ¡Imagínense qué vida!

El compromiso se hizo público en diciembre del pasado año, cuando Miley apareció en la alfombra roja de la premiere de la película Avatar: Fuego y Ceniza (de la que, por cierto, ella canta el tema principal) luciendo un anillo de diamantes ¡que no era de juguete! En los eventos de promoción que le siguieron, la sortija seguía ahí, y Miley no dudaba en aceptar las felicitaciones por su futura boda. Después, portavoces de la diseñadora de joyas Jacquie Aiche confirmaron a People que el anillo de pedida —un gran diamante de corte cojín sobre una banda de oro amarillo de 14 quilates— fue hecho a medida para la ocasión. ¡Maxx se botó con ese detallazo!

Música, amor y un pasado que no se olvida

En estos meses previos al gran día, Morando y Cyrus no han parado de mostrarse juntos y unidos. Él la acompañó cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama el pasado mes de mayo. También estuvieron en las celebraciones del 20º aniversario de Hannah Montana, esa serie de Disney que la lanzó al estrellato, en el céntrico teatro El Capitán de Hollywood.

Pero lo más revelador quizás fue su colaboración en el escenario. Durante dos noches en el Hollywood Bowl, uno de los recintos más famosos de Los Ángeles, Maxx acompañó a su prometida en la percusión, e incluso tocaron juntos el tema "Let’s Get Married" ("Casémonos"). ¡Una señal más clara, imposible! Se les vio llegar al escenario agarrados del brazo, como diciendo: "¡Aquí vamos!".

Este es el segundo matrimonio para Miley, quien ya estuvo casada con el actor Liam Hemsworth. Tras una relación intermitente de ocho años, se casó en una íntima ceremonia con Hemsworth; estuvieron casados entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, algo menos de un año. Ese divorcio, aunque doloroso, la llevó a uno de sus picos artísticos más altos, regalándonos "Flowers", una canción que escribió después de la ruptura, que se convirtió en un palo de superventas y le valió su primer premio Grammy.