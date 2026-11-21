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El bachatero dominicano Dalvin La Melodía tiene a sus fans en Puerto Rico con los pelos de punta. Sus ocho conciertos programados para enero en el Coliseo de Puerto Rico están en riesgo por un supuesto pleito contractual con los productores locales. ¡La vaina está fea!

El Relajo de los Cuartos

Resulta que los productores alegan que el artista, cuyo nombre de verdad es Dalvin Antonio Núñez Vargas, habría querido cambiar las condiciones económicas que ya habían acordado. ¿El detalle? Siete de las ocho funciones ¡ya tienen todas sus entradas vendidas! Estamos hablando de 84,000 boletos, que al final sumarían unos 5.7 millones de dólares brutos. El meollo del asunto es cómo se van a repartir esas ganancias.

Todo este lío, según la demanda presentada ante el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, surgió cuando la gente del artista propuso unas condiciones nuevas para dividirse las ganancias de los shows. Antes de esto, Dalvin La Melodía ya había realizado seis presentaciones en el Coca-Cola Music Hall el verano pasado. Para esas presentaciones, las productoras Plug and Play LLC, Chad Events LLC y Legado Events Corp. supuestamente le pagaron una tarifa fija de 180,000 dólares.

Después de esos shows, las partes habrían decidido llevar el proyecto al Coliseo de Puerto Rico. Aquí, según la demanda, se habría acordado que sería una producción conjunta, con una distribución de las ganancias netas del 55 % para los productores locales y el 45 % para el artista.

¡WhatsApp como prueba, de verdad!

Lo más curioso de este chismecito es que, aunque los productores dicen que no hay un contrato escrito como tal, sostienen que el acuerdo original se probó con las conversaciones que tuvieron en un grupo de WhatsApp. ¿Quién no ha resuelto un problema por WhatsApp? Pero, ¿un contrato de millones? ¡Esa sí es una historia para contar!

La venta de entradas comenzó el 23 de septiembre y, según los demandantes, el equipo de Núñez Vargas dio el visto bueno para abrir las ocho fechas y estaba al tanto de lo rápido que se vendían las boletas. También afirman que los conciertos se anunciaron en las redes sociales del cantante y que ellos se hicieron cargo de los gastos de los vuelos y el alojamiento. ¡Claro, es que la cosa pintaba muy bien!

La Nueva Propuesta que Revolcó el Avispero

Pero el 20 de octubre, ¡la cosa se puso picante! Los productores aseguran que Michael Antonio Quevedo Infante, quien representa al artista a través de la corporación Suenala Mikey LLC, les comunicó una propuesta totalmente diferente. Según los documentos de la demanda, él planteó que la primera función mantuviera el reparto original de 55 % para los productores y 45 % para el cantante. Pero para las otras siete presentaciones, ¡agárrense!, la distribución sería de 80 % para Núñez Vargas y solo 20 % para los productores. ¡Un cambio de juego, de verdad!

En ese intercambio, Quevedo Infante supuestamente dijo que la propuesta era final y que ya la había conversado con Dalvin. También les advirtió que, si decidían cancelar los conciertos, tenían que avisar con tiempo. Entre las nuevas condiciones que supuestamente se pusieron sobre la mesa, Dalvin pediría una garantía de 300,000 dólares por cada show, que los derechos audiovisuales fueran a su favor y un tope de un millón de dólares para los costos de producción de las ocho presentaciones.

¿Y Ahora Qué?

Ante este panorama, los productores pidieron al tribunal que valide el supuesto acuerdo inicial de cómo se repartirían las ganancias y que determine que las nuevas condiciones que Dalvin pidió no forman parte de lo que se había pactado. También solicitaron que se les prohíba al cantante y a su equipo meterse en los arreglos de taquilla y con la administración del Coliseo o el Departamento de Hacienda. Y como si fuera poco, pidieron que no pueda reclamar más ingresos de los acordados o cuadrar los shows con otra gente. ¡Eso sí que es un control!

Hasta ahora, ni Dalvin La Melodía ni su equipo han dado la cara públicamente sobre este pleito legal. ¿Se resolverá esto a tiempo para enero, o los fans se quedarán con los crespos hechos?