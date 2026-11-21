Famosos

El centro comercial Galería 360 se lució una vez más con su ya tradicional concierto sinfónico "Navidad 360", un evento gratuito que cada año le da la bienvenida oficial a la temporada más esperada por todos, convirtiendo su explanada en el punto de encuentro perfecto para la familia.

Los que se dieron cita en la explanada frontal de Galería 360 el día de la celebración se gozaron un encuentro musical único. Familias completas, jóvenes, adultos y con una significativa presencia de público infantil se congregaron para disfrutar de un repertorio que fue un verdadero palo: desde las melodías navideñas de siempre, esas que nos traen la nostalgia, hasta ritmos caribeños y composiciones dominicanas que nos recordaron por qué esta época aquí es tan especial y tiene tanto swing. Este fiestón musical estuvo a cargo de la tremenda Orquesta Dominicana de Vientos (ODV), que pertenece a la Fundación Festi-Band, y el maestro José Andrés Vidal Hernández fue quien dirigió la batuta, asegurando que cada nota sonara en su punto. Y para rematar, las actuaciones especiales de la mezzosoprano Ruth Fermín y el barítono Keny Gómez, quienes le pusieron la voz y el sentimiento a cada canción, elevando el nivel de la velada.

Un repertorio que puso a vibrar y a bailar

La velada arrancó con un clásico que nos toca la fibra: "Alegre vengo", de Félix del Rosario, en un arreglo que Ángel Sánchez hizo que sonara a gloria. Con eso, el público se conectó de una vez con el espíritu navideño a la dominicana. Después, la orquesta nos trajo "Christmas a La Big Band", con arreglos de Larry Clark, que añadió ese sonido de orquesta grande y potente que siempre impresiona y te pone los pelos de punta.

Ruth Fermín, con su voz de mezzosoprano, brilló con luz propia al interpretar "O Holy Night" de Adolphe Adam, en arreglos que José Andrés Molina y José Andrés Vidal la hicieron sonar espectacular. Por su parte, Keny Gómez nos regaló su versión de "Have Yourself a Merry Little Christmas" de Hugh Martin, con un arreglo que Douglas E. Wagner le dio. Pero la cosa no se quedó solo en lo tradicional, ¡para nada! La Orquesta Dominicana de Vientos nos sorprendió con una versión de "O Tannenbaum (O, Cha-Cha Tree)", con un arreglo de Michelle Fernández que le metió un chachachá que nadie se esperaba, ¡y le quedó de show! Luego, Keny Gómez volvió al escenario para ponerle voz a "Blue Christmas", de Billy Hayes y Jay Johnson, con arreglo de José Andrés Vidal. Y claro, ¿quién podía resistirse al "All I Want for Christmas Is You", ese himno popularizado por Mariah Carey? Ruth Fermín lo interpretó con la fuerza que la caracteriza, en arreglo de Larry Kerchner y adaptación de José Andrés Vidal, poniendo a todo el mundo a corear. Para seguir con el ambiente festivo, sonó "We Wish You a Mambo Christmas" de Erick Morales, una pieza que demostró la versatilidad de esta agrupación, capaz de llevar el mambo a la Navidad sin despeinarse.

Sabor a Quisqueya: Un regalo musical que nos representa

Lo que de verdad hizo este concierto algo súper especial y diferente fue el espacio de lujo que le dieron a nuestra música dominicana, a ese patrimonio musical que tanto nos identifica. La Orquesta Dominicana de Vientos nos llevó por los caminos de "Una primavera para el mundo", una obra que nos conecta con el tremendo legado de René del Risco Bermúdez y Rafael Solano, con un arreglo brutal de José Andrés Vidal. Y como si fuera poco, la inmortal "Por amor" del maestro Rafael Solano, también con arreglo de José Andrés Vidal, sonó en las voces espectaculares de Ruth Fermín y Keny Gómez, poniéndonos a todos sentimentales. Este detalle fue un palo, ya que acercó aún más la celebración navideña a nuestra tradición musical más pura, uniendo generaciones y estilos en un solo ritmo.

Entre los clásicos internacionales, también se escuchó "Believe" de la película "The Polar Express", composición de Glen Ballard y Alan Silvestri, con Ruth Fermín como solista, con una interpretación que nos llevó directo al polo norte. Y para cerrar con broche de oro antes del gran final, los dos cantantes se unieron para regalarnos "Blanca Navidad" de Irving Berlin, con arreglo de Ginés Ramírez, otro de esos himnos que no pueden faltar en nuestras celebraciones de fin de año, ¡demasiado chulo!

El gran cierre: ¡Se fue el año viejo!

¿Y cómo se despidió el concierto? ¡Pues con "El año viejo"! Pero ojo, no la versión que uno espera, sino una con ese toque de cumbia que le puso el arreglo de Juan D. Monroy. Esto fue un cierre genial, porque enlazó la celebración navideña con la despedida tradicional del año, una señal de que ya estamos listos para todo lo que viene. ¡Un final que dejó a todos con ganas de más!

Una orquesta que es más que música: ¡Formando talentos!

Detrás de esta tremenda orquesta, la Orquesta Dominicana de Vientos, está la Fundación Festi-Band, una institución que desde el lejano 2009 se dedica a formar musicalmente a nuestros niños y jóvenes dominicanos, dándoles herramientas para un futuro brillante. Bajo la dirección del maestro José Andrés Vidal Hernández, no solo hacen música de alta calidad, sino que también crean espacios súper importantes para que el talento de nuestra gente siga creciendo y brillando. Su participación en "Navidad 360" fue la oportunidad perfecta para mostrarle al público un repertorio súper diverso, en el que las interpretaciones instrumentales se combinaron con las voces potentes y conmovedoras de Ruth Fermín y Keny Gómez, ¡un verdadero lujo para los oídos!

¿Quién dijo que un concierto sinfónico no podía tener ese swing dominicano que tanto nos prende? ¡Galería 360 demostró que sí, y con mambo y chachachá en el arbolito!