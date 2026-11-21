Famosos

¿Quién dijo que el camino para ver a La Bichota era recto? La empresa Gamal nos dejó a muchos con los moños viraos ayer jueves cuando soltaron la noticia: el concierto de Karol G en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, ese que teníamos anotado en el calendario para el 19 de febrero de 2027, ahora tiene nueva fecha: el 9 de abril de 2027. ¡Casi dos meses más de espera, mi gente!

La razón, según el comunicado de la productora, son unas “circunstancias logísticas imprevistas”. Uff, ¡qué sorpresa! ¿Verdad? Parece que la palabra “imprevistas” es el comodín oficial cuando hay que cambiar los planes. Uno ya se lo sabe de memoria, pero igual duele un chin. Es como cuando tu crush te deja en visto: lo ves venir, pero el golpecito se siente.

Pero no todo está perdido, ¡calma! Pa' los que ya tienen su boleta guardada como un tesoro y ahora resulta que el 9 de abril de 2027 no les cuadra, hay opciones. Gamal dio la luz verde para solicitar un crédito o un reembolso. Eso sí, tienen que ponerse activos desde ayer 19 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 2026. ¿Y cómo se hace el relajo? Pues hay que escribirle a reclamaciones@uepa.com, pero ojo, ¡desde la misma dirección de correo electrónico que usaron cuando compraron la taquilla original! No se me inventen correos raros.

Ahora, si eres de los que no le importa esperar un poquito más para ver a la G y la nueva fecha te viene bien, ¡perfecto! Tus boletos originales son totalmente válidos para el 9 de abril de 2027. No hay que hacer más ná', solo seguir ensayando los pasos de baile y las canciones para cuando llegue el gran día.

Este junte de Karol G con su fanaticada dominicana forma parte de su súper gira “Viajando por el mundo, TropiTour”. Y déjame decirte, ¡esa mujer no para! Esta misma semana se presentó en México. Y prepárense porque para el 2027, su itinerario parece una lista de deseos de viaje. Su itinerario incluye varias ciudades de Latinoamérica que te dejan boquiabierto: Quito, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, São Paulo y hasta San Juan de Puerto Rico. Y por si fuera poco, después de cruzar el charco, la etapa europea la espera con presentaciones en Barcelona, Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Ámsterdam y Milán, entre otras ciudades importantes. ¡Es una máquina de conciertos!

Así que, aunque tengamos que esperar un poco más, por lo menos sabemos que la espera es por una artista que está rompiendo el mundo entero. ¿Creen que valga la pena la agonía de esperar pa'l 2027 o ya están con el grito al cielo por el cambio?