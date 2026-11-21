¡Didí Hernández viene con una mezcla explosiva en Lungomare!
¿Quién dijo que Didí Hernández solo sabía de merengue? ¡Pues se equivocó! Nuestra Didí, la misma que nos tiene el cuerpo acostumbrado al mambo, se viene con una propuesta que nos tiene con la intriga a millón. El próximo viernes 27 de noviembre, en Lungomare —sí, ese mismo, en la George Washington número 365, en el Malecón de Santo Domingo—, ella va a estrenar su show "A mi manera". Y miren, apunten la hora: a las nueve de la noche arranca la fiesta, así que ni se le ocurra llegar tarde.
Lo más bacano de este concierto es que Didí va a tirar la casa por la ventana con una faceta artística que muy pocos le han visto. ¡No es solo merengue, mi gente! Viene a cantarnos baladas y bachatas, una mezcla que sinceramente, no veíamos venir, pero que ya nos tiene súper curiosos. Didí va a estar acompañada de su orquesta completa, que ya ustedes saben lo que significa eso: un sonido impecable para disfrutar de cada nota.
Y agárrense bien porque los invitados son una liga mayor. Desde Puerto Rico llega la talentosísima Valerie Morales, que se suma como invitada. Y para seguir con el mambo, ¡cómo no!, tendremos a la mismísima Luchy RD, a quien todos conocemos como La Mamá del Mambo. ¡Esa mujer sí que sabe prender un escenario! Y para ese momento bohemio que siempre cae bien, el dúo Un Par de Bohemios, formado por María Dolores y Abnel, completa el listado de invitados.
Con casi cuatro años dándole sin parar con su propia orquesta, Didí está demostrando que no le tiene miedo a romper el molde. Esta movida de explorar otros géneros es un palo, una forma de conectar con su público de otras maneras y de enseñarnos lo versátil que es. Y seamos honestos, después de botar su álbum "De Santa a Villana" hace apenas seis meses, ya se notaba que venía con ganas de explorar. ¡Esa mujer no para!
Detrás de este fiestón, la producción ejecutiva corre por cuenta de Alexis Casado, y la dirección artística está en manos del coreógrafo Rafael Pérez. Así que ya se pueden imaginar que el show va a estar montado con la misma calidad y creatividad que esperamos de nuestros artistas. ¡Eso es garantía de un espectáculo visual y musical de primera!
Las boletas de entrada general están a RD$1,000. Pueden conseguirlas fácil a través de la plataforma Tix.do. Así que, ¿qué esperan? ¡Corran por su ticket antes de que se agoten! ¿O ustedes creen que el merengue le ganará a la bachata en esta noche?