Espectáculos

¡Mano a mano entre Honduras y RD! El creador de contenido catracho Supremo volvió a poner las redes de cabeza con unas imágenes que nadie se esperaba. ¿La razón? Se dejó ver junto a un peso pesado de la música urbana internacional: nuestro propio Mozart La Para. Esta publicación, señores, despertó la curiosidad de to' el mundo en un dos por tres.

La aparición de Mozart al lado de Supremo ha provocado un montón de preguntas sobre el porqué de esta visita y si hay alguna sorpresa gorda cocinándose para los próximos proyectos del hondureño. ¿Se viene un junte que nadie vio venir?

Supremo, bien activo en sus redes, soltó varias fotografías donde se le ve de lo más cerca con el intérprete dominicano. Al compartir las fotos, añadió una referencia que unía a Honduras con la República Dominicana. En una de las imágenes, los dos aparecen abrazados, cual panas de siempre, frente a un vehículo. En otra, posan bien chulos pa' la cámara.

Y por si fuera poco el bulto, la publicación vino acompañada del tema "Si te pego cuerno", la canción donde Mozart La Para comparte crédito con Farruko. ¿Será una pista o simplemente para ponerle sazón al momento?

Ahora, la pregunta del millón que tiene a todos vuelta y media: ¿qué está haciendo Mozart La Para en tierras hondureñas? Como era de esperarse, la presencia del cantante dominicano desató una ola de teorías entre los seguidores del creador de contenido. La que más suena es que Mozart podría tener una participación especial en La Macaneada del Año.

Muchos están convencidos de que el artista dominicano podría ser el que ponga la música para la entrada de Supremo al cuadrilátero. ¡Imagínate eso! Este evento, que lo montan los creadores de contenido de Los Hijos de Morazán, está pautado para San Pedro Sula. La teoría cogió un furor increíble entre los usuarios, porque a Supremo no se le conoce otro evento que justifique una presentación musical de este calibre.

Eso sí, hasta el momento, ni el influencer catracho ni el cantante dominicano han soltado prenda confirmando si esta participación musical va o no va. Por ahora, las fotos que compartió Supremo nos tienen en un sinvivir, comiéndonos las uñas sobre el verdadero motivo de este encuentro y cuál será el papel que jugará Mozart La Para en esta novela. ¿Qué ustedes creen que viene por ahí?