Espectáculos

¡Atención, fanaticada! Badir, el dominicano que le pone sazón a la bohemia con su voz, acaba de poner a México de pie. Nuestro cantautor, el que le dicen "el bohemio de la nueva generación", se fue de gira con su álbum "Corazón Desnudo" y la verdad es que la rompió en grande, ¡demostrando que lo nuestro es global! La visita no fue solo de conciertos, sino que tuvo una agenda de medios intensa, pero donde la magia explotó fue en la tarima.

La primera parada fue en un lugar que no es cualquier chinchorro: el emblemático Foro del Tejedor en Ciudad de México. Ese escenario ha visto pasar a gente del tamaño de Julieta Venegas, Mon Laferte, Natalia Lafourcade y hasta el mismísimo Jorge Drexler. Imagínense el calibre. Pues Badir, el nuestro, se subió ahí y por casi dos horas no dejó a nadie sentado. El público lo sorprendió al corear algunas de sus canciones. Una de las asistentes expresó al finalizar el espectáculo: "Me encantó, podría durar más de tres horas escuchándote y feliz". ¡Esa es la actitud que buscamos!

Pero ahí no paró la cosa. La gira siguió su curso hasta El Breve Foro Bar en Puebla. ¿Y qué creen? Otra vez, ¡casa llena! Este concierto se extendió por tres horas, más largo que un coro de WhatsApp, y la conexión con el público fue una cosa de otro mundo. Terminó el show y Badir se quedó firmando autógrafos y compartiendo un momentico de calidad con sus seguidores. ¡Así se crea una fanaticada leal!

Y como la música une, en estas presentaciones no estuvo solo. El cantautor cubano Julio Baró y la cantautora mexicana Romina Mimiaga lo acompañaron, sumando ese toque internacional y creando nuevas complicidades musicales que nos encantan.

Además de los shows, Badir no perdió tiempo y se tiró una amplia agenda de entrevistas por radio y televisión tanto en Ciudad de México como en Puebla, presentando su "Corazón Desnudo" y recibiendo una acogida espectacular por donde quiera que pasaba.

Con cuatro nominaciones a los prestigiosos Premios Soberano y una trayectoria que ya lo ha llevado por escenarios de República Dominicana y Estados Unidos, Badir está claro que va pisando fuerte en su proyección internacional. Es un compromiso que está cumpliendo: llevar la bohemia dominicana y todo su feeling a nuevas audiencias. ¡Qué nivel!

¿Quién más piensa que después de esto, a Badir no hay quien lo pare? ¡Este muchacho viene con todo!