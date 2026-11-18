Famosos

¡Atención, gente! La nuestra, Scarlet Sky, no está jugando y su segundo sencillo, “Ya no vuelvas”, ya superó el millón de reproducciones en YouTube en su primer mes de lanzamiento. Sí, escucharon bien, ¡un millón! La chama le está dando duro al play con este tema que es parte de su primer EP, y que trae una mezcla que te va a volar la cabeza.

“Ya no vuelvas” es un hit que se convirtió en la canción con más reproducciones en streaming en la historia del cuarteto argentino, de la mano de Luck Ra. Pero Scarlet Sky le metió su sazón, su toque dominicano que nadie puede imitar. La versión de ella mezcla el merengue típico del Cibao con esos colores modernos del merengue de mambo, creando un sonido con una identidad única, pero que conecta de una vez con la gente de hoy.

Scarlet misma lo explicó: “Esta fusión refleja exactamente lo que soy: la fusión de las raíces y la herencia del Cibao Central con esos colores modernos del mambo de calle de Santo Domingo”. Pasó su infancia en San Francisco de Macorís y, en la adolescencia, se mudó a la capital, entre Villa Juana y Los Frailes.

El EP reúne seis canciones que han sido éxitos en las voces de otros artistas, llevadas al mambo típico por la cantante, además de dos bachatas de su autoría. Antes de este palo, Scarlet ya había soltado “Insensible a ti” en marzo de este año, su primer sencillo del álbum, producido por el duro Remy Núñez, y ese ya va por los dos millones de reproducciones en YouTube. ¡Dos millones! O sea, que la cosa va en serio.

Con esos números y esa fusión de ADN musical, Scarlet Sky está marcando su territorio y demostrando que vino a quedarse. ¿Será que ya tenemos a la nueva reina de la fusión típica?