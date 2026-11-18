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La Miss República Dominicana 2007, Massiel Taveras, está celebrando un momento super espiritual que compartió por sus redes sociales: ¡se bautizó por segunda vez! La vaina fue en la iglesia ONE de Los Ángeles, California, y la noticia nos tiene pensando qué tan fuerte fue la conexión pa' repetir la experiencia.

Massiel usó su Instagram para soltar to' el agradecimiento a Dios por los milagros y las bendiciones que, según ella, le han caído del cielo. Parece que sentía una necesidad inmensa de renovar esos votos de fe justo ahí, donde dice que su vida ha dado un giro brutal.

Según contó, sintió en lo más profundo de su alma que debía renovar sus votos de fe cuando llegó a ONE Los Ángeles.

Ella misma recordó que su primera vez en el agua fue hace como ocho años, aquí mismo en República Dominicana. Y aquella decisión, la calificó como la más importante de su vida en su momento. ¡Ay, Massiel, qué emotiva!

Entonces, ¿por qué otra vez y en el extranjero? Pues la actriz explicó que este segundo bautismo en Estados Unidos es como un "gracias" gigante por todas las oportunidades y bendiciones que ha recibido mientras ha estado por esos lares. "En este mismo suelo donde Dios me ha exaltado ante las naciones, debo doblar mis rodillas y levantar mis manos al firmamento de tanta gratitud que siento", expresó,

Massiel dijo que este segundo bautizo es uno de los dos días más memorables de su vida. Terminó su mensaje agradeciendo a Dios de nuevo por todo y reafirmando que cree ciegamente en eso de "nacer de nuevo". ¡Pues mira tú! Que siga viviendo su fe al máximo. ¿Será que ahora viene el tercero?