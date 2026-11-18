Espectáculos

Alexandra Hatcu, mejor conocida como Alexandra MVP, se fue con to' a los que la han criticado por un video que subió donde sale besando a su bebé recién nacida, Gia Marie, ¡con un plástico en la boca! ¿Ustedes pueden con eso? La gente no pierde tiempo.

La influencer, que también es creadora de contenido, soltó en su canal de Instagram que le da "boba" tener que leer tantos comentarios negativos. ¡Y la verdad es que la situación no es nueva para ella! Recordó que cuando su primera hija Charlotte tenía 6 años, "me criticaron por darle un beso en la boca. Hasta en televisión hablaron de eso". ¡Qué fuerte!

Alexandra, exesposa del urbano Mozart La Para (con quien comparte a Charlotte), dejó claro que ella misma tomó la decisión de no besar a su segunda hija, Gia Marie, en la cara mientras esté pequeñita. ¡Así de simple!

Y miren, la verdad es que está cansada de que le dicten cómo criar a sus hijos. Enfatizó que no va a educar a su hija bajo la opinión de nadie, y tiene to' el derecho. ¡Cada madre decide cómo cuida a su retoño! ¿O no?