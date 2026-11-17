Famosos

El cantautor español nos dejó con la boca abierta y el corazón inflao’ de orgullo cuando compartió en sus redes sociales un mensaje que es pura miel para el alma caribeña, ¡especialmente pa' nosotros los dominicanos! Es que el hombre no se anduvo con chiquitas y soltó una frase que nos derritió: “No sé si será el aire, la música o esa manera tan bonita que tenéis de querer. Pero siempre me llevo un poquito de vosotros conmigo, Puerto Rico y República Dominicana”. ¡Y como si eso fuera poco, entre las fotos puso una donde aparece abrazando nuestra bandera dominicana como si fuera un tesoro! Eso sí que es un gesto que nos llega hasta la tambora.

La verdad es que Alejandro Sanz no es de los que solo habla; él demuestra. Y lo hizo en grande la noche del sábado, con un concierto de dos horas en Santo Domingo que fue una bomba. Pero la cosa se puso más heavy todavía, porque esta fue su primera presentación luego de que el jueves se alzara con el Latin Grammy 2026 al mejor álbum de pop contemporáneo por su disco “¿Y ahora qué?”. ¡Imagínense el flow! Ya son veinticuatro gramófonos latinos en su colección, ¡casi nada! Cuando salió al escenario, el público lo recibió entre aplausos y gritos. Y el tipo salió al escenario con ganas de entregarse por completo. Para prender la fiesta, ¿con cuál creen que abrió? ¡Pues con el temazo “Desde cuándo”, uno de esos éxitos que nos transportan directos a los 2000!

Y como en toda buena visita, Alejandro no vino solo a trabajar. En sus fotos, se le ve compartiendo con su novia, la actriz peruana Stephanie Cayo, dejando claro que también hubo espacio para el relax y el romance. Pero si hablamos de consentirlo, ¡ahí entró en juego nuestra chef dominicana Tita! Ella fue la encargada de que no le faltara nada de nuestra sazón a Alejandro Sanz y a todo su equipo durante su estadía. ¡Porque aquí, hasta para la comida, le ponemos el corazón!

Después de semejante despliegue de cariño, ¿quién puede decir que Alejandro Sanz no tiene un pedacito de corazón dominicano? ¡Este hombre ya es patrimonio nacional, señores! ¿Será que la próxima vez le hacemos un concierto de bachata?