Famosos

¡Muchachones, prepárense porque esto es más enredao que un sancocho de patica! Tras décadas sin reconocimiento, la justicia dominicana ha fallado en el caso de "El baile del perrito". El merenguero Wilfrido Vargas ha sido condenado a pagar 14 millones de pesos a Juan Valdez Ybet, quien ha sido reconocido como coautor de una sección clave de ese clásico. Esto no es relajo, la sentencia civil núm. 035-2026-SSEN-01198, emitida el 28 de octubre de 2026, lo deja claro: Valdez no solo hizo arreglos, sino que aportó ideas creativas que formaron parte de la composición.

Se trata de una canción de gran popularidad desde hace más de treinta años. Pero, al parecer, los aportes de Valdez se quedaron en el aire por mucho tiempo. La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional examinó cada detalle y encontró que la mano de Valdez se siente fuerte en la segunda parte de la canción. ¿Se acuerdan de los versos "En mi casa no se baila el perrito, no señor" y "Papi no seas así, no te pongas guapo"? Pues, ¡bingo!, ahí fue donde Valdez metió la cuchara creativa.

No era solo arreglista, ¡era coautor!

El tribunal fue tajante: no es lo mismo arreglar que coescribir. Aunque Juan Valdez Ybet metió mano en los arreglos musicales, su participación fue más allá de simplemente vestir una melodía ya hecha. Los jueces vieron que él añadió ideas y elementos que son puro contenido creativo de la obra. Por eso, no podían reducir su trabajo a una simple función técnica. Se le reconoció como coautor de esa parte específica, sin que se le atribuyera la autoría completa de la canción. ¡El que sabe, sabe!

Las pruebas que sellaron el caso

¿Y cómo llegó el tribunal a esa conclusión? No fue por corazonada, sino con pruebas bien contundentes. Una de las más curiosas fue una grabación en casete de una conversación de trabajo entre Wilfrido Vargas y Juan Valdez. ¡Imagínense eso, un casete! Además de esa joya de la arqueología musical, se sumaron los testimonios de tres músicos que echaron el cuento de cómo Valdez contribuyó a la obra. Como si fuera poco, el mismísimo Wilfrido Vargas, en su libro autobiográfico "Me volviste loco, Wilfrido", publicado en 2018, mencionó a Valdez entre los que le aportaron ideas a sus composiciones, junto a otros como Frantoni Santana y Winston Paulino. Para los jueces, esa mención de su puño y letra, unida a la grabación y a los testimonios, fue la estocada final para confirmar que Valdez tuvo una participación autoral y no solo de arreglista.

Ni la prescripción pudo con esto

Uno de los puntos clave de la defensa de Vargas fue argumentar que el tiempo había pasado demasiado y que la reclamación de Valdez estaba prescrita. ¡Más de 30 años después, ¿quién se acuerda de eso?! Pero el tribunal no cayó en ese cuento. Los jueces diferenciaron entre los derechos morales y los patrimoniales. Los derechos morales, ¡oigan bien!, son imprescriptibles. Y en cuanto a los patrimoniales, la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor protege al autor durante toda su vida. O sea, que el hecho de que hayan pasado décadas no borra el derecho de Valdez a que se le reconozca su autoría. ¡Claro y raspao!

Al final, Juan Valdez había pedido 100 millones de pesos, pero la corte le otorgó parcialmente la demanda, fijando la indemnización en RD$14 millones. De esa suma, RD$2 millones son por los daños patrimoniales y RD$12 millones por los daños morales que sufrió al no ser reconocido por su trabajo durante tanto tiempo. La sentencia también le ordena a Wilfrido Vargas y a su empresa, Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L., publicar el fallo en un periódico de circulación nacional, y todo a su costo. Así que no solo hay que soltar el dinero, sino que hay que gritarlo a los cuatro vientos. ¡Parece que el perrito no solo baila, sino que también cobra lo suyo!