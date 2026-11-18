Espectáculos

¡Pónganse cómodos porque la Gemmy Quelliz no viene jugando! Nuestra actriz dominicana está brillando con luz propia a nivel internacional gracias a su participación en "Mi Hija", un cortometraje independiente filmado en Nueva York que ya le ha traído una avalancha de éxitos. ¡Literalmente, la mujer no para!

Imagínense el calibre: este corto ha sido seleccionado en cuatro festivales internacionales y, ¡agárrense!, ya se llevó cuatro premios. Como si fuera poco, Gemmy y su co-protagonista están nominadas para un reconocimiento más. La producción desfiló por festivales de peso como el NY Shorts International Film Festival, LA Indie Short Festival, Touchstone Independent Film Festival e Indie Short Fest, este último en Los Ángeles, California.

En el Touchstone Independent Film Festival, "Mi Hija" se llevó cuatro galardones importantes: Mejor Cortometraje Independiente, Mejor Dirección, Mejor Actriz (¡para nuestra Gemmy, obvio!) y Mejor Actriz de Reparto. Pero la cosa no se queda ahí: en el Indie Short Fest de Los Ángeles, Gemmy Quelliz y Kaliani Chanelle están nominadas como Mejor Dúo Actoral. ¡Esa conexión entre ellas es pura magia en pantalla!

Este éxito rotundo no es casualidad. "Mi Hija" es una historia que te llega al alma, centrada en la relación intensa entre una madre y su hija, abordando temas súper sensibles y cruciales como la maternidad, la comunicación familiar y, muy importante, el bienestar emocional. Gemmy interpreta a Mamá, un personaje con el que encontró una conexión brutal, confesando que se identificó con sus propias vivencias como madre latina en Estados Unidos. ¡Así es como se hace un papel, de verdad!

Ella misma dejó un mensaje claro: debemos cuidar los vínculos con nuestros hijos y prestar atención a su bienestar emocional. ¡Eso es un mensaje sin desperdicio!

Detrás de esta joya cinematográfica está la cineasta peruano-estadounidense Francesca Gamba, quien ha trabajado en producciones vinculadas a plataformas como Netflix y Prime Video. El proyecto fue realizado con el Pritzker Pucker Studio Lab, una iniciativa que busca justamente eso: promover la salud mental a través de las artes cinematográficas. O sea, que no solo es un corto bueno, ¡es un corto que hace el bien! ¿Quién más está esperando ver "Mi Hija"?