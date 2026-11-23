Espectáculos

Suena La Mikey, quien ya descubrió a Dalvin La Melodía, vuelve a apostar al talento y respalda ahora al dúo CLASSAY: el dúo CLASSAY. El respaldo apunta a la proyección internacional del dúo.

Estos muchachos, CLASSAY, están dándole un giro fresh a la bachata de siempre. El grupo lo forman Yanez, que es el vocalista y compositor que le mete el sentimiento, y LugiyMuzic, el maestro de la guitarra y la producción. Desde 2018–2019 han estado cocinando su propio sazón, manteniendo la autenticidad y la calidad musical, pero siempre con el respeto que se merecen las raíces de nuestra bachata.

Atención, porque no se quedan ahí. Ya están trabajando en un proyecto nuevo que se llama "CON’TO". Imagínense, una propuesta musical y audiovisual que le rinde tributo a nuestra cultura dominicana, mezclando clásicos que nos llegan al alma, éxitos de ahora mismo y su propia música original. ¡Con ese nombre, ya uno sabe que viene de todo!

Con el respaldo de Suenala Mikey y su participación en escenarios internacionales, CLASSAY continúa construyendo su propio camino dentro de la bachata. Parece que vamos a tener bachata pa' rato con estos nuevos exponentes. ¿Será que estamos frente a los próximos dueños de la escena bachatera mundial?