Espectáculos

Las listas globales son el termómetro musical del mundo, y esta semana traen novedades jugosas con artistas que ya conocemos y un clásico que no falla.

Tate McRae y Karol G al Mando

“Housewife” de Tate McRae se coronó por cuarta semana consecutiva en el puesto número uno del Global 200. ¡Así mismo como lo lees! La canción, que debutó en la cima hace solo tres semanas, sigue siendo el palo más grande a nivel mundial. Entre el seis y el 12 de noviembre, la pista acumuló 42 millones de reproducciones globales, aunque con un leve descenso de un catorce por ciento, y vendió dos mil unidades, bajando un doce por ciento.

Por otro lado, la durísima Karol G, junto a Judeline y rusowsky, está haciendo de las suyas con “BbY WOW”. El tema subió un puesto y ya lleva su séptima semana en el número uno del Global Excl. U.S., que mide la música fuera de Estados Unidos. La canción, que llegó al primer lugar de esta lista por primera vez en septiembre, sumó 33.2 millones de streams esa semana fuera de la tierra del Tío Sam, manteniéndose casi igual que la semana anterior. Y para que no queden dudas de su pegada, “BbY WOW” se mantiene firme en el puesto número dos del Global 200, después de haber pasado seis semanas en el número uno desde septiembre. ¡Esa mujer no se quita!

Otros Movimientos Calientes

El top cinco del Global 200 tuvo sus propios dramas. “Stop the Wedding!” de Ashe subió del número cinco al número tres, marcando un nuevo récord para la artista. Sin embargo, “Nicole Kidman” de ADÉLA bajó del número tres al número cuatro, después de haber alcanzado el número dos en algún momento. Y “Choosin’ Texas” de Ella Langley se catapultó del número siete al número cinco, también después de haber llegado al número dos previamente.

En el Global Excl. U.S., “Housewife” de Tate McRae se despidió de la cima, cayendo al número dos después de pasar sus primeras tres semanas en la lista en el puesto más alto. “Stop the Wedding!” de Ashe también logró un nuevo máximo al escalar del número cuatro al número tres. Y, ¡ojo!, “Babydoll”, la primera canción de Jamie Miller en colarse en el top diez, llegó hasta el top cinco, subiendo del número seis al número cinco. ¡Qué sube y baja!

¡La Navidad Llegó Temprano con Wham!

Prepárense, porque el espíritu navideño ya está tocando la puerta de los rankings. “Last Christmas” del icónico dúo británico Wham! hizo una entrada triunfal al top diez del Global 200, disparándose del puesto 48 al número ocho. El clásico de 1984 demostró que su magia está intacta, con un aumento brutal del 56% en reproducciones (llegando a 26.1 millones) y un 51% en ventas (mil unidades) a nivel mundial en la semana de seguimiento. Recordemos que este temazo ya había llegado al número uno la temporada navideña pasada y se mantuvo allí por dos semanas. ¡Hay canciones que simplemente no envejecen!

¿Cómo Miden la Fama Global?

Las listas Global 200 y Global Excl. U.S. no son un relajo. Clasifican las canciones según la actividad de streaming y las ventas que se recopilan de más de doscientos territorios en todo el mundo, con datos frescos de Luminate. El Global 200 lo incluye todo, mientras que el Global Excl. U.S. se enfoca en los datos de todos los territorios menos los Estados Unidos.

Las clasificaciones se basan en una fórmula pesada que solo toma en cuenta streams oficiales de servicios de música por suscripción y con publicidad, además de las ventas de descargas digitales. No se incluyen las ventas directas al consumidor, para asegurar que todo sea lo más transparente posible. Luminate, el que sabe de esto, hace una revisión exhaustiva de cada dato que le mandan y si algo huele raro, lo eliminan con sus criterios ya establecidos, antes de que las listas salgan a la calle. Es un trabajo serio para que tú sepas qué es lo que está sonando.

Las últimas listas llevan fecha del 21 de noviembre de 2026. Los cien títulos principales están disponibles para todos los lectores, mientras que la lista completa de doscientos títulos requiere una suscripción. ¡Hay niveles!

Así que, ¿cuál de estas canciones crees que se quedará pegada por más tiempo en tu playlist y en los rankings?