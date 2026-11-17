Espectáculos

¡Prepárense, que esto no fue un concierto cualquiera! El cantante colombiano Kapo aterrizó en Santo Domingo y se comió el escenario con el debut de su gira internacional "Afro Rosa Tour". Desde que pisó el recinto, la multitud enloqueció y se armó la fiesta de ritmos afrobeat que nos tuvo bailando de principio a fin.

El chamaco llegó con una energía arrolladora que se sintió desde el primer minuto. Con sus éxitos virales, la gente no paraba de cantar y gozar. La producción escénica fue una vaina bien montada, con unas luces que te sumergían y una banda en vivo que mezcló los sonidos caribeños con su sello urbano, ¡una combinación que nos dejó con la boca abierta!

Pero no todo fue pura adrenalina. Kapo nos soltó el lado sentimental cuando detuvo el show para agradecer con lágrimas en los ojos todo el cariño y apoyo que ha recibido en República Dominicana desde que empezó a sonar duro a nivel global. Esa conexión que se siente entre Colombia y el público dominicano es algo de otro nivel.

Su voz, su carisma natural y ese flow único no solo conquistaron a la fanaticada más joven, sino que también dejaron a la crítica especializada aplaudiendo de pie. No es por nada que ya lo están catalogando como uno de los shows internacionales más memorables de esta temporada en la capital.

Este palo de concierto nos confirma que el afrobeat en español está en su mejor momento en toda Latinoamérica, y honestamente, el público de aquí se ha convertido en el termómetro que mide el verdadero éxito de los talentos globales. Kapo va subiendo como la espuma, posicionándose como una de las revelaciones musicales más influyentes de la industria.

Ahora, el artista seguirá llevando su gira por las principales ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa, con ese mensaje positivo y la esencia fresca que lo caracterizan. Con el debut en Santo Domingo, nos queda claro que la relación entre Kapo y la fanaticada quisqueyana apenas comienza, y promete ser un éxito rotundo. ¿Y tú, fuiste al concierto o cuál es la canción de Kapo que más te prende?