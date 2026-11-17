Espectáculos

¡Fanaticada, atención! La Greeicy, nuestra colombiana con el flow más auténtico, fue la más reciente invitada en “Cafecito Con” y se botó. Según ella, el 2026 ha sido el año más intenso y definitorio de toda su carrera. ¡Y con la pila de cosas buenas que le han pasado, no podemos decirle que no!

Ella, que lleva en esto de la música y la actuación desde los quince años, ya tenía su nombre sonando desde 2018 en la lista “Latin on the Rise” y al año siguiente obtuvo una nominación a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammys. Pero este año, la cosa fue a otro nivel. La artista lo dijo clarito: para ella es inevitable sentir que este es su mejor año. Es el resultado de años de esfuerzo, como ella misma aclaró: no es de la noche a la mañana. ¡Así es que se construyen los sueños!

Uno de los golpes más grandes de este año fue su primer número uno en una lista de Billboard. Se lució con “Yapaque”, una colaboración brutal con Farruko y Steve Aoki, que en julio coronó la lista Latin Airplay. ¡Pegó duro y lejos!

Pero ahí no paró la vaina. En el verano pasado, se fue de gira con la Bichota, Karol G, para algunas fechas de su “Viajando Por El Mundo Tropitour”. Y la cereza del pastel: interpretaron por primera vez en vivo su temazo “Amiga mía”. ¡Ese junte en el escenario tuvo que ser una explosión!

Y como para rematar un año ya espectacular, su álbum “Candela” estuvo nominado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en los Latin Grammys este mismo mes de noviembre. ¡Una vaina de locos que no para!

La Greeicy también se puso filosófica y confesó que, aunque siempre fue soñadora, crecer en un ambiente económicamente limitado la hizo ver el canto más como un juego que como una posibilidad. Pero ahora, todo lo vivido le ha cambiado el chip. “Este año entendí que por la realidad que he pisado que en mi vida me imaginé, estar aquí me hace pensar que se puede soñar más grande”. ¡Y qué bueno que lo entendió! Porque nosotras estamos ready pa’ verla conquistar el mundo. ¿A quién más Greeicy le está dando ánimo pa’ soñar en grande?