Famosos

¡Miren quién está elevando la bandera dominicana bien alto en tierras lejanas! Nuestro Wilfrido Vargas, el maestro del merengue, está dándole un toque de sabor a un lugar que jamás imaginaríamos: los salones VIP de American Airlines. No es chiste, gente, su imagen fue seleccionada para una iniciativa bacana de la Academia Latina de la Grabación en alianza con la aerolínea, ¡y la cosa es en grande!

¿Y de qué va esto? Pues se trata de una exposición de fotos oficiales de ganadores del Latin GRAMMY en los lounges exclusivos de American Airlines por to' el mundo. ¿Se imaginan el nivel? ¡Estamos hablando de conectar nuestra música latina con millones de viajeros y con todos esos visitantes de espacios exclusivos! Y el orgullo es doble porque la foto de Wilfrido se exhibe en el salón VIP del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) en Nueva York. ¡Desde el viernes 6 hasta el lunes 16 de noviembre de 2026, la cara de nuestro rey del merengue está ahí, recibiendo a la gente con altura y representando a la República Dominicana como se debe!

Esto no es solo una foto, es todo un mensaje. Es una oportunidad de oro para que la imagen de Wilfrido Vargas brille aún más, celebrando un legado musical que es la joya de la corona dominicana en uno de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos. ¡Es que el merengue dominicano ya está a otro nivel, rompiendo fronteras y reafirmando su presencia en espacios internacionales de prestigio! Imagínense a la gente entrando a ese salón, relajada, a punto de montarse en un vuelo, y de repente: ¡zas! Se encuentran con la mirada de Wilfrido. ¡Eso sí que es un welcome de primera! ¡Qué palo!

Y es que no es para menos, ¡Wilfrido es Wilfrido! Él es una figura emblemática que ha sido clave para llevar el merengue a cada esquina del planeta. Con su ritmo inconfundible, su energía contagiosa y la pura esencia de la cultura musical dominicana, él la ha puesto en escenarios de América Latina, Estados Unidos y otros mercados internacionales. Un verdadero maestro, trompetista, arreglista, productor y director de orquesta que ha dejado una huella importantísima en la música tropical y en generaciones enteras, tanto de artistas como de fans. Su carrera es un libro abierto de éxitos que trasciende fronteras.

Así que ya saben, si andan por el JFK, ¡no pierdan la oportunidad de ver la exposición del maestro!