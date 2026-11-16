Espectáculos

¡La verdad es que a veces una sola foto es un detonante pa' que la imaginación se nos desborde! Juan Luis Guerra, nuestro Maestro, nos sorprendió en su Instagram con un junte de pesos pesados que nos dejó a todos boquiabiertos: nada más y nada menos que Alejandro Sanz y Vicente García. ¡Uf! Esa combinación es como la tripleta perfecta, un tres en uno que nos puso a todos a sacar los aplausos y los tickets virtuales en la mente, antes de que existan. Seamos honestos, ¿quién no sueña con ver a esos tres juntos en tarima?

Con una sonrisa de oreja a oreja, el propio Maestro escribió: "¡Una tarde de alegrías! ¡Qué bendición! Con mis queridos Alejandro y Vicente". Y la bendición es nuestra, Juan Luis, por tremenda joya visual que nos regalaste. ¡Qué nivel de amistad y de talento concentrado en una sola imagen! Las redes explotaron más rápido que un petardo en Nochebuena. La gente, con la boca abierta, no paraba de destacar la dimensión musical y el pedigrí artístico que se juntó ahí. Otros resaltaron la cantidad de talento reunido en una sola imagen.

La pregunta del millón, esa que sonaba a coro por todos lados y nos tenía a todos haciendo coro mental, fue: "¿Y para cuándo el concierto de esa tripleta?". Y es que la foto no llegó así por así, como caído del cielo. Alejandro Sanz, apenas el sábado por la noche, ofreció un concierto en Santo Domingo, donde compartió escenario con Vicente García.

Ahora la pregunta que nos deja el Maestro en el aire, esa que nos tiene con la boca abierta y la mente volando, es: ¿se imaginan a esos tres cerebritos musicales, a esas tres voces que nos erizan la piel y nos tocan el alma, juntos en un mismo escenario? ¡Ay, Dios mío, que nos den un desfibrilador de una vez! Por ahora, no hay anuncio de una presentación conjunta, pero la publicación ya despertó expectativas entre los fanáticos. A cruzar los dedos, mi gente, y a manifestar con fuerza. ¿O creen que es mucho pedir que nuestros sueños musicales se hagan realidad?