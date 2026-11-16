Espectáculos

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa acaba de dar la estocada final y ha confirmado que se archiva la denuncia que había puesto Abogados Cristianos contra nuestra Tokischa. ¡Así como lo oyen, mi gente! La rapera dominicana protagonizó unas fotos dentro de la Basílica de Santa María del Coro, en Donostia, y ahora la justicia ha dicho su última palabra.

En las imágenes que causaron tremendo revuelo, la artista aparecía medio desnuda, cubierta solo con un tanga y tapándose los pechos con las manos, posando ni más ni menos que frente a una imagen de Jesucristo. Los magistrados que vieron el caso admiten que la escena fue una falta de respeto y de decoro, pero para nada la consideran un delito de profanación de sentimientos religiosos, que era lo que se alegaba.

La resolución, que salió el veintinueve de octubre, le ha quitado la razón a Abogados Cristianos que querían que se reabriera la investigación contra la cantante. Esto significa que todo el rollo legal por la vía penal se acabó. Incluso el Ministerio Fiscal se había unido al recurso pidiendo que se revocara el archivo, pero la Audiencia ha respaldado la decisión del juzgado de instrucción.

Unas fotos con mensaje artístico

Resulta que estas imágenes tan comentadas formaban parte de un cortometraje llamado '(No) Margine', dirigido por Karim Coppola y protagonizado por Tokischa. La idea de este corto era usar distintos lugares de San Sebastián como escenario para hablar sobre las normas sociales que quieren callar ciertas identidades y, a la vez, reivindicar la resistencia contra todo eso. Por eso, además de la basílica, también usaron el campo de rugby de Puio, las instalaciones de Albaola y el hotel Arima.

El proyecto artístico también incluía guiños a historias locales, como la de Nekane Urrutia, una profesora que en tiempos de la dictadura de Franco enseñaba euskera de forma clandestina. ¡Imagínense! También hay una escena en el campo de rugby donde se ve la atracción entre dos jugadores y Tokischa grita a pulmón abierto: «larga vida homosexual». La producción quería resaltar a Donostia como un lugar ligado a la resistencia, incluso conectando la imagen de San Sebastián, atravesado por flechas, con la comunidad LGTBIQ+.

¿Profanación o solo irreverencia?

La fundación Abogados Cristianos llevó el caso a los tribunales porque entendía que Tokischa había convertido un espacio sagrado en un escenario erótico. Alegaban que, al posar así frente a la imagen de Jesucristo y con una vestimenta de «alto contenido sexual», no era solo una elección de estilo, sino un uso consciente y planificado de un templo católico para fines comerciales y de exhibición que no tenían nada que ver con la religión. Decían que esto podía encajar en el artículo 524 del Código Penal, que castiga la profanación en un templo con cárcel o multa, si hay intención de ofender sentimientos religiosos, y que las fotos habían causado indignación entre los fieles.

Pero los jueces han hecho una distinción clave: no es lo mismo una conducta irreverente que un delito de profanación. Explicaron que para que haya profanación, no basta con que algo ofenda a los creyentes. Tiene que ser un acto de muchísima gravedad contra elementos sagrados y, además, se tiene que demostrar que hubo una clara intención de ofender los sentimientos religiosos. El concepto de profanación, según ellos, debe interpretarse de forma muy estricta dentro del código penal, siempre recordando que la protección de las creencias religiosas debe ir de la mano con otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la creación artística.

Para que entiendan mejor, los magistrados hasta mencionaron jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se dice que las religiones deben aguantar hasta críticas un poco vulgares, siempre y cuando no se crucen límites como incitar a la violencia o al odio religioso. Por ejemplo, sí sería un delito un ataque físico con desprecio contra objetos muy importantes para la religión católica, como la hostia, o un uso indebido de elementos litúrgicos como un crucifijo o un cáliz.

¿Publicidad o un acto sin malicia penal?

En el caso de Tokischa, los jueces vieron que no hubo contacto físico con ningún objeto religioso, ni gestos de hostilidad hacia los creyentes o símbolos católicos. Ella solo posó para la cámara dentro del templo, sin actos de intimidación, violencia o incitación al odio religioso. Tampoco se interrumpió ningún servicio. La Audiencia sí admitió que, muy probablemente, la artista quería conseguir publicidad aprovechando que se tomaban las fotos en una basílica católica, que es además un edificio culturalmente importante para Donostia.

Aunque los magistrados no ocultaron que veían la escena con ojos negativos, y hasta dijeron que era una conducta impropia para un templo o cualquier otro edificio público, dejaron claro que una «falta de consideración, de decoro, y si se quiere de respeto, de un acto irreverente, grotesco, que algunas personas pueden considerar ofensivo» no es suficiente para una condena penal. Al final, concluyeron que la actuación no tiene la gravedad ni la ilicitud material necesarias para ser considerada un delito de profanación. Así que, ¿qué les parece esta decisión? ¿Arte o falta de respeto? Aquí lo que está claro es que la Toki sigue dando de qué hablar, y ahora, con el aval de la justicia.