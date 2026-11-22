Espectáculos

Shakira, nuestra loba barranquillera que nos tiene acostumbrados a que su vida personal sea tan pública como sus éxitos, y Antonio de la Rúa, el empresario argentino que fue su compañero de vida y mánager, son una pareja que, aunque ya no estén juntos sentimentalmente desde 2011, siempre tienen a la gente hablando. Su historia de amor, compromiso y luego ruptura, dejó un vínculo que va más allá, alimentando la máquina del chismorreo cada vez que se les ve cerca.

Pues bien, imagínense el revuelo que se armó el 20 de noviembre de este año cuando un supuesto testigo, con un arrojo que ni los influencers tienen, soltó la bomba en el programa español ‘Vamos a Ver’. ¿La primicia? ¡Que Shakira y su expareja, el empresario Antonio de la Rúa, estaban más que de vuelta! La noche anterior, según este testigo, los dos habían estado cenando y no es que estaban 'juntos', no... ¡estaban "comiéndose a besos"! O sea, el nivel de cariño era para dejar a cualquiera con la boca abierta. El testigo, sin pelos en la lengua, juró y perjuró en Telecinco: "Anoche estuve cenando con ellos y están juntos. Pero, juntos, juntos, juntos". ¡Él lo dijo tres veces, para que no queden dudas! Y como si eso fuera poco, aseguró que De la Rúa había echado por la borda su matrimonio con Daniela para regresar con la diva colombiana. Según el cuento, la complicidad entre ellos era digna de una novela: "Se comían a besos, se abrazaban todo el rato y Shakira irradia felicidad". ¡Hasta la misma Shakira le habría confesado al testigo que se sentía "plena" al lado de Antonio! Y por si faltaba algo, el chismoso añadió que "todo el mundo en Barranquilla sabe que vuelven a estar juntos y están felices por ella porque Shakira ha sufrido mucho". ¡Un drama completo!

¡Desmentido en tiempo récord!

Pero, como dice el dicho, el chisme corre pero la verdad lo alcanza, ¡y en este caso, lo hizo en tiempo récord! Tomás Palacios, el publicista de Shakira, no se anduvo con rodeos. Salió al ruedo, machete en mano, a desmentir, de forma tajante, pero tajante de verdad, todo este asunto. ¿Reconciliación? ¡Para nada! Según Palacios, la relación entre la reina del pop latino y el empresario argentino es "estrictamente profesional". Así que si pensaban que los veían cerquita, es porque "se ha intensificado su relación laboral, no la romántica". ¡Bumm! Eso sí, dejó claro que "se tienen mucho cariño", que una cosa no quita la otra, ¿verdad? Y para que no quedaran ni migajas de duda, el círculo íntimo de la barranquillera le confirmó a ABC que "es todo falso" lo que se estaba cocinando en la olla del chismorreo. ¡Así se desinfla una burbuja de jabón!

La eterna conexión: ¿Amigos con derechos (laborales)?

Y es que, seamos honestos, la novela de Shakira y Antonio de la Rúa no es nueva, tiene más capítulos que las series de Netflix. Su historia empezó en el año 2000, cuando se conocieron en una cena, y de ahí pa’lante, se convirtieron en la pareja del momento. En 2006, la cosa se puso seria y hasta se comprometieron, con planes de boda y todo. Pero, como todo lo que sube tiene que bajar, su relación personal botó la toalla en 2011. La ruptura llegó en medio de disputas legales.

Desde que cortaron, lo que ha quedado entre ellos es un lazo fuerte, sí, pero de trabajo y de una amistad que parece ser a prueba de balas… y de chismes. Prueba de esto la vimos en agosto de 2024, cuando los presentadores de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ soltaron que Antonio, muy caballeroso él, había buscado a Shakira justo después de que la artista lanzara su explosivo tema contra Piqué. ¡Un soporte moral cuando más lo necesitaba! Más adelante, en septiembre de 2025, el colaborador de ‘El Gordo y La Flaca’, Jordi Martin, lo dejó aún más claro. Él aseguró que Antonio de la Rúa le había dicho que con Shakira solo compartía "una amistad muy bonita". Martin añadió que Antonio se había convertido en un apoyo grande en la separación de Shakira con Piqué.

Pero la prueba reina de esta amistad la puso la propia Shakira en octubre de 2026. Durante el cierre de su exitosa gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en Madrid, la colombiana le dedicó unas palabras de agradecimiento que dejaron a todos con la boca abierta. Lo llamó, nada más y nada menos, que su "amigo del alma". Shakira agradeció a De la Rúa por haberla acompañado y ayudado durante toda la gira, y por su trabajo detrás de la creación y de los detalles de Macondo Park.

Entonces, ¿ustedes creen en los testigos anónimos o en las palabras de la propia Shakira?