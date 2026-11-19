¡Caroline Aquino tiene ofertas de trabajo en México! ¿Se nos va la reina?
¡Se armó el lío! Caroline Aquino nos tiene en vilo porque, según confirmó ella misma, le han llovido propuestas de trabajo desde México. Sí, leíste bien: ¡México! Esto, al parecer, es resultado de los años que nuestra presentadora y comunicadora ha estado dándolo todo en los Premios Heat.
Ahora, la pregunta del millón es: ¿será que de verdad se nos va? Imagínense el vació que nos haría en la pantalla chula dominicana. ¿Creen que acepte una de esas propuestas y se mude?
Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.