Espectáculos

¡Se armó el lío! Caroline Aquino nos tiene en vilo porque, según confirmó ella misma, le han llovido propuestas de trabajo desde México. Sí, leíste bien: ¡México! Esto, al parecer, es resultado de los años que nuestra presentadora y comunicadora ha estado dándolo todo en los Premios Heat.

Ahora, la pregunta del millón es: ¿será que de verdad se nos va? Imagínense el vació que nos haría en la pantalla chula dominicana. ¿Creen que acepte una de esas propuestas y se mude?