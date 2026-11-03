Zombies sa university? Game over na!
Na-trap sa isang zombie survival game ang magkapatid na Lorraine at Luigi, na ginampanan nina Carla Abellana at Will Ashley, sa episode na 'Game Over' ng Daig Kayo Ng Lola Ko.
Hindi lang sila ang nadamay sa gulo dahil nadamay din sina Lara at Jade, na ginampanan naman nina Cassy Legaspi at Althea Ablan. Mas delikado kaysa inaakala nila ang laban para mabuhay, at kailangan nilang makaligtas sa laro bago maging huli ang lahat.
Keri kaya nilang lumaban o talagang game over na sila rito? Kung hindi niyo pa napanood, available na ang full episodes marathon para sa mga gustong sumubaybay.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.