Carmelle, rerespresenta ang Pinas sa Eurovision Asia
Handa na ang Pilipinas para sa unang pagkakataon na magkaroon ng representative sa Eurovision Song Contest Asia. Ang singer na si Carmelle Collado ang napiling lumaban at itatanghal ang kantang “Sobra-Sobra” para makuha ang top honor sa darating na 14 November sa Bangkok, Thailand.
Si Carmelle ay isang Filipino singer na naging grand champion ng Tawag ng Tanghalan noong 2025 at naging housemate rin sa Pinoy Big Brother. Kilala rin siya sa kanyang debut single na "Unti-Unti" at self-titled debut album na inilabas noong May 2026.
Pangarap na international stage
Para sa isang heartwarming send-off program ng ABS-CBN na pinamagatang "CARMELLE: Sobra-Sobrang Send Off," nagtipon-tipon ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga fans. Sa event na ito, binahagi ni Carmelle na pangarap niya talaga simula pa nung bata siya ang makatuntong sa international stage. Naalala niya na lumaki siyang pinapanood ang Pussycat Dolls at Spice Girls dahil iyon ang mga ipinapalabas ng nanay niya noon.
Bukod sa pagiging winner sa Tawag ng Tanghalan: The School Showdown, dala rin ni Carmelle ang experience mula sa 2019 World Championships of Performing Arts (WCOPA) kung saan nanalo siya ng pitong gold medals. Ngayon, ang goal niya ay iwanan ang global audience na may deep sense of connection at ipakita na ang Filipino music ay universally relatable para mas mailagay ang OPM sa global map.
Ang Team Carmelle at suporta ng industriya
Hindi mag-isang lalaban si Carmelle dahil nasa likod niya ang Team CARMELLE. Kasama rito ang mga songwriters ng “Sobra-Sobra” na sina Mat Olavides at Nica del Rosario, ang production head na si Jessamae Samson, at ang stylist at creative director na si Ica Villanueva. Suportado rin siya ng buong ABS-CBN Music sa pangunguna ni Roxy Liquigan at ng overall creatives, content, and operations head na si Jonathan Manalo.
Para kay Jonathan, ang journey ni Carmelle ay hindi lang para sa ABS-CBN kundi laban ng lahat ng Pilipino. Ayon sa kanya, lahat sila ay nag-wa-wave ng flag ng Philippines at nakakatuwa na si Carmelle ang representation ng isang empowered Filipina. Sa panig naman ni Jessamae, naniniwala siyang natural na kikinang ang talent ni Carmelle dahil hindi lang siya basta magaling kumanta at maganda ang boses, kundi kaya rin niyang sumayaw at mag-rap nang sabay sa international stage.
Mga sorpresa at upcoming projects
Sa send-off event, nakatanggap si Carmelle ng mga surprise messages mula kina Apl de Ap, Bini, at ang kanyang dating The Voice Kids coach na si Bamboo. Nag-perform din at nag-wish ng luck sa kanya ang mga runners-up mula sa Philippine Selection Night na sina Marielle Montellano at SAGA.
Hindi rin nagpahuli si Carmelle sa pagbibigay ng sorpresa sa mga attendees dahil inanunsyo niya ang kanyang upcoming solo concert na pinamagatang "Unleashed." Itatapat ito sa 29 January 2027 sa New Frontier Theater. Sa kompetisyon naman, makakalaban niya ang sampu pang representatives mula sa Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Laos, Malaysia, Mongolia, Nepal, South Korea, Thailand, at Vietnam.
Iba pang chika sa showbiz
Sa ibang usapan, nag-post sa Instagram Story si Anthony Pangilinan, tatay ni Donny Pangilinan, tungkol sa viral interview ni Juby ng Baby Dolls na nag-share ng mga pangarap para kay Donny. Para kay Anthony, hindi naman ata sinadyang maka-offend ang guest.
Ngunit pumuna siya sa paghawak ni Vice Ganda sa interview sa show na Gandang Gabi Vice. Ayon kay Anthony, sana sa susunod ay maging more responsible at sensitive ang handling ng comment, follow-up question, at edit, lalo na para sa mga nanay gaya ni Maricel. Hiniling niya na maging learning experience ito para sa lahat, seasoned man o bago sa industriya, gaya ng sinabi rin ni Donny.
Samantala, heating up na ang plot twists sa primetime series na "Someone, Someday" ng ABS-CBN. Sa teaser plug, ipapakita ang confession ni Jordan (James Reid) sa kanyang best friend na si Billy (Kathryn Bernardo) kung saan aaminin niyang madly in love siya rito. Magkakaroon din ng intense scenes sa pagitan nina Kathryn at Maja Salvador. Muling magiging violent ang relationship nila kapag nagsuspetsa si Billy na may plot pa rin si Bea laban sa kanya sa tulong ni Caloy (McCoy de Leon). Ang gulo na ito ay mauuwi sa mga life-threatening incidents na madadamay pati ang kapatid ni Billy na si Oliver (Migz Casimiro).