DIY air freshener para sa bahay
Aminin natin, mahal ang mga air freshener, mabilis pang maubos, at minsan ay may mga ingredients na hindi natin gusto. Ang good news dito ay pwedeng-pwede tayong gumawa ng sariling air freshener gamit lang ang mga simpleng bagay na malamang ay nasa kusina na natin.
Kung gusto mo ng something na praktikal at tumatagal, subukan ang air freshener sa maliit na glass container. Punuin lang ito ng tubig, lagyan ng ilang patak ng favorite essential oil, at lagyan ng mga wooden sticks. Ang mga sticks na ito ang hihigop ng liquid para dahan-dahang kumalat ang amoy sa buong araw nang hindi mo na kailangang bantayan.
Isa pang mabilis na hack ay ang paggamit ng cotton ball. Patakan lang ito ng essential oil at ilagay malapit sa bintana, electric fan, o kahit saang part ng bahay na may hangin. Sa ganitong paraan, mas mabilis kumalat ang scent at agad na magmumulang fresh ang paligid sa loob lang ng ilang minuto.
Para sa mga gumagamit ng pot sa kalan, paalala lang na huwag itong iiwan na walang bantay. Siguraduhin ding dagdagan ng tubig kung kinakailangan para hindi ito tuluyang ma-evaporate.
Ang pinaka-best part sa DIY ay kontrolado mo ang amoy depende sa mood mo. Kung gusto mo ng citrusy vibe, orange o tangerine ang gamitin. Para sa sweet notes, perfect ang vanilla at cinnamon. Kung gusto mo naman ng feeling nasa probinsya at relaxing, rosemary, lavender, at mint ang go-to ingredients.
Sa huli, hindi mo kailangang ubusin ang budget mo para lang bumango ang bahay. Sa konting oras at simpleng materials, may natural at murang paraan na para maging malinis, fresh, at cozy ang bawat sulok ng iyong space.
Saan ka dito mas gaganahan, sa citrusy vibe o sa amoy vanilla?