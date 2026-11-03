Anthony Pangilinan, naki-join sa usapang 'dream' ni Baby Doll Juby tungkol kay Donny
Sabi ni Anthony Pangilinan, dapat sana ay naging mas sensitive ang pag-handle sa statement ni Baby Doll Juby tungkol sa kaniyang anak na actor na si Donny Pangilinan.
Nagsimula ang lahat noong Oct. 18 sa "Gandang Gabi, Vice" nang mag-guest ang girl group. Doon nag-share si Juby ng isang panaginip kung saan nagkaroon daw sila ng sexual encounter ni Donny. Lumabas ang topic na ito matapos tanungin ni Vice Ganda ang mga members tungkol sa kanilang mga celebrity crush.
Sa kaniyang Instagram Stories noong Saturday, Oct. 31, nag-react si Anthony at sinabing naniniwala siyang hindi naman sinadyang maka-offend ng guest. Pero para sa kaniya, dapat ay naging mas responsible at sensitive ang follow-up question at ang pag-edit ng comment, lalo na para sa mga audience na tulad ni Maricel Laxa, ang asawa niya, bilang isang nanay.
Sana raw ay maging learning experience for all ito, para sa mga bago at pati na rin sa mga seasoned na sa industriya.
Bago ito, inamin naman ni Donny na naramdaman niyang awkward ang sitwasyon, bagaman hindi siya na-offend sa sinabi ni Juby. Sa ngayon, wala pa ring public statement mula kay Juby at Vice Ganda, na nakatanggap din ng criticism dahil sa interview.