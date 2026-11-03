debut single ni Gehlee Dangca, sumabog na sa 1.4 million views!
Umabot na sa 1,428,761 views ang official music video ng debut solo single ni Gehlee Dangca na Closer noong Martes, Nobyembre 3.
Inilabas ang kanta noong October 23 under Universal Records Philippines. Ito ang official start ng solo music career ni Gehlee matapos ang kanyang journey sa dating K-pop girl group na UNIS.
Nag-perform din siya ng snippet ng bagong kanta sa loob ng Pinoy Big Brother: Collab 3.0 house kasama ang mga kapwa niya babaeng housemates.
Bumalik si Gehlee sa Pilipinas noong September at managed na siya ngayon ng GLXY Talent Management at Star Horizon TV Production.
Keri na keri ang transition from K-pop to solo artist, 'di ba? Kayo, napanood niyo na ba ang MV?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.