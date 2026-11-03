ALV beauty queens at Halloween ball, bongga ba ang looks?
Grabe ang creativity at glamour sa Shake, Rattle & Ball: Lucid na inorganisa ni socialite Tim Yap sa grand ballroom ng Manila Marriott Hotel sa Pasay City noong Oktubre 31. Ang event na ito ay dinaluhan ng mga international beauty queens at celebrities mula sa ALV Talent Circuit at ALV Pageant Circle sa ilalim ni Arnold Vegafria.
Kuhang-kuha ni Anita Rose Gomez, ang 2025 Miss Asia Pacific International first runner-up, ang vibe ni Starfire mula sa Teen Titans. Hindi lang basta look ang dala niya dahil nakakuha rin siya ng special award mula sa Newport World Resorts.
Hindi rin nagpa-huli ang iba pang pageant titleholders. Ang 2026 Miss Elite winner na si Sophia Bianca Santos ay nagniningning bilang Galaxy Princess, habang ang 2024 Universal Woman na si Maria Gigante naman ay kumuha ng inspirasyon mula sa The Mummy.
Siyempre, hindi mawawala ang playful at edgy looks. Binuhay ni Keylyn Trajano, veteran ng MGI All Stars Season 1, ang iconic na si Clawdeen Wolf mula sa Monster High na puno ng faux fur. Para namang bloody goddess of the moon ang pinili ni Jayvee Lyn Lorejo, na 2026 Miss Global third runner-up at Miss Global Asia titleholder, habang si Alyssa Geronimo naman ay nag-suit up bilang si Amphitrite, ang asawa ni Poseidon.
Cinema and Pop Culture Vibes
Pagdating naman sa mga actors at celebs, may mga throwback at creative twists tayo. Si Ansha Jones ay humugot ng inspirasyon kay Mia Wallace mula sa Pulp Fiction, habang si Angel Castro naman ay nag-channel ng classic na Marimar look.
Si Mark Ian Garcia na actor sa Secrets of Prague ay nagpakitang-gilas bilang si Victor Frankenstein. Ang pinaka-unique siguro ay si Teejay Marquez na nagpakitang-gilas sa kanyang Black Merman costume na gawa pa ng renowned designer na si Patrick Isorena.
Aminin natin, effort talaga ang lahat sa costumes. Kayo, kung invited kayo sa ganitong ball, anong fictional character ang isusuot niyo para hindi maputol ang streak ng pagiging bongga?