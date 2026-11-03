James Reid, Sandara Park, at YGIG sa LG xboom AI: The Future Sounds Powerful
Markahan na ang calendars dahil magkikita-kita ang mga music lovers sa November 7, 2026, para sa LG xboom AI’s The Future Sounds Powerful. Gaganapin ang event sa SM Mall of Asia Music Hall sa Pasay City, kung saan pagsasama-samahin ang international pop influences at ang energy ng Filipino music scene sa isang space. Open ang event para sa publiko mula 10 AM hanggang 10 PM, pero ang main program ay ise-set sa gabi.
Kahit ngayon pa lang, ramdam na ang hype dahil hindi lang ito basta concert. Layunin ng event na ipakita kung paano nag-iiba ang dating ng musika depende sa nakikinig—mula sa mga pamilyar na chorus na nagbubuklod sa crowd hanggang sa mga live performances na nagpapakilala ng mga bagong favorite artists. Gusto ring ipakita ng LG xboom AI kung paano tumatawid ang mga kanta sa iba't ibang borders at nagkakaroon ng sariling buhay sa ibang kultura.
Ang Lineup ng mga Bida
Siyempre, hindi kumpleto ang gabi kung wala ang mga big names. Isa sa mga highlight ng gabi ay ang performance ni James Reid, ang Filipino-Australian singer-songwriter at actor. Kilala si James sa pag-explore ng pop, R&B, electronic, at dance influences, gaya ng narinig natin sa kanyang mga releases na Palm Dreams at lovescene:. Ang kanyang musical direction ay isang mix ng contemporary pop sounds at personal songwriting, kaya siguradong may lalim ang hatid niyang energy sa stage.
Kasama rin sa lineup ang P-pop girl group na YGIG. Ang four-member group na ito, na managed ng SBTown, ay patuloy na binubuo ang kanilang sound na naglalaro sa pagitan ng hip-hop-inflected pop at R&B. Mula nang mag-debut sila noong 2022 gamit ang “Shaba Shaba,” naging mas genre-fluid ang kanilang approach, na makikita rin sa mga tracks gaya ng “Chicka-chick-a” at “Perfect Blue.”
Hindi rin magpapahuli ang K-pop icon na si Sandara Park na gagawa ng special live appearance. Napakalaki ng connection ni Sandara sa Pilipinas, simula pa noong nakuha niya ang atensyon ng lahat sa Star Circle Quest noong 2004 bago siya nag-debut bilang member ng influential na South Korean girl group na 2NE1. Ang pagbabalik niya para sa The Future Sounds Powerful ay isang perfect way para i-link ang kanyang history sa K-pop at ang matagal na pagmamahal ng mga Pinoy fans.
Para naman sa dagdag na global flavor, magpapadala ng video greeting si will.i.am. Hindi lang siya basta guest, dahil ang kanyang collaboration sa LG ang tumutulong sa pag-shape ng sound at creative direction ng xboom brand.
Hunt para sa Unang LG xboom IDOL
Bukod sa mga established stars, bibigyang-diin din ang mga aspiring artists sa pamamagitan ng LG xboom IDOL singing competition. Tatlong finalists ang maglalaban nang live para makuha ang titulong first-ever LG xboom IDOL. Ang mananalo ay kikilalanin bilang “Best xboom Pop Performer,” at ang announcement ng winner ay gagawin mismo sa event. Ito ang chance ng mga emerging talents na mapabilang sa iisang program kasama ang mga big-time performers.
Higit Pa sa Music at Stage
Kung akala niyo ay panonood lang ang gagawin, nagkakamali kayo. Ang event ay idinisenyo para maging interactive experience. Pwedeng i-explore ng mga attendees ang latest LG xboom AI speakers para maranasan ang quality ng tunog. May mga inihandang interactive activities din gaya ng karaoke, dance, at gaming booths para sa mga bisita.
Ang goal dito ay dalhin ang experience ng musika beyond the stage. Binibigyan ng pagkakataon ang mga tao na kumanta, sumayaw sa beat, at diskubrihin kung paano nababago ng sound ang paraan ng pag-enjoy ng mga tao kapag magkakasama sila.
Para sa mga gustong malaman ang updates tungkol sa artist lineup, mechanics para sa Meet & Greet raffle, at iba pang event details, pwedeng i-follow ang LG Philippines. Sino kaya ang magiging unang xboom IDOL?