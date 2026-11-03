Marian Rivera at Dingdong Dantes, bumisita sa Bahay ni Kuya
Kahit kailan talaga hindi kumpleto ang gabi kung walang hatid na emosyon ang showbiz royalty na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Pumasok ang dalawa sa Bahay ni Kuya noong Lunes para sa episode ng "Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0."
Bago pa man sila pumasok, pinagpawisan muna ang mga housemates sa isang challenge. Kailangan nilang mag-dress up bilang mga past roles nina Marian at Dingdong at gayahin ang mga iconic poses ng dalawa. All out talaga ang effort para lang ma-welcome ang couple!
Pero hindi lang basta visit ang nangyari dahil may mission silang dala mula kay Kuya. Pinangunahan nina Marian at Dingdong ang mga housemates sa pag-open up tungkol sa mga alaala sa buhay nila—yung mga gusto na nilang kalimutan at yung mga hinding-hindi nila gustong mawala sa isip nila.
Siyempre, naging emotional ang usapan. Nagbahagi si Mikee Quintos ng sakit ng loob at pagsisisi dahil hindi na niya nakasama ang kanyang yumaong lola ilang araw bago ito pumanaw. Sa kabilang banda, nag-share naman si Ethan Benares ng masayang memorya, partikular na ang huling Pasko niya kasama ang kanyang yumaong lolo.
Sakto ang timing ng pagbisita nila dahil magkasama silang bibida sa pelikulang "Remember" na papasok sa mga sinehan sa November 11. Sa movie na ito, gaganap sila bilang isang estranged couple na kailangang harapin ang sakit ng kanilang anak na may kasamang memory loss. Directed ito ni Mae Cruz-Alviar.
Para sa mga hindi pa nakakaalam, nagsimula na ang "PBB: Collab 3.0" noong Saturday. Labing-anim na housemates ang pumasok sa bahay, na binubuo ng mga celebrity, social media stars, at ordinaryong netizens. Mapapanood ang reality series na ito sa GMA Network mula Lunes hanggang Biyernes ng 9:35 p.m., Sabado ng 6:15 p.m., at Linggo ng 4:45 p.m.
Kayo, anong memory ang gusto niyo na lang i-delete sa utak niyo?