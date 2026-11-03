Nag-reunion ang cast ng All’s Fair para sa Season 2 premiere
Nagkita-kita na naman ang cast ng All’s Fair sa New York City para i-celebrate ang premiere ng Season 2. Dumalo sina Kim Kardashian, Sarah Paulson, Naomi Watts, Neicy Nash-Betts, at Glenn Close sa event na ginanap sa Highline Studios.
Ang huling hirit na ito ay bago ang pag-ere ng first episode ng Season 2 bukas, November 4. Kasama rin sa cast ng Hulu series na ito si Teyana.
Seryoso, imagine ang level ng visuals sa isang frame lang! Ready na ba kayo sa bagong season o kailangan muna nating i-analyze ang mga outfit nila?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.