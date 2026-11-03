Dave Bautista, nagpapalaki na ng muscles para sa 'God of War'
Hala, mukhang magiging halimaw talaga si Dave Bautista rito! Nag-share na ang actor ng physical progress niya sa pag-transform para sa role ni Kratos sa paparating na God of War series ng Prime Video.
Kinuwento rin na nadagdagan niya ng 20 pounds ang kanyang timbang para makuha ang look ng character. Let's be honest, kung sino pa ba ang mas bagay maging divine personification of war kundi ang mismong si Bautista? Bagay na bagay ang muscle mass niya sa vibe ng game.
Sana lang ay hindi masyadong nakaka-intimidate ang look niya paglabas ng series, pero for now, we are here for this bulk!
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.