Enzo Pineda at Michelle Vito, engaged na!
Omg, finally! Engaged na officially sina Enzo Pineda at Michelle Vito. Base sa Instagram post ni Michelle, nangyari ang proposal noong October 28 sa isang garden na may arch ng purple flowers. Super romantic, 'di ba?
Sabi ni Michelle sa caption, And so, our forever begins, at nadagdag pa niyang A love written by God, in His perfect time. Anim na taon na silang magkasama, at ipinagdiwang nila ang kanilang anniversary noong March.
Siyempre, hindi papahuli ang mga celeb friends nila. Agad na nag-comment ng congratulations sina David Licauco, Sunshine Cruz, Alexa Ilacad, at Katarina Rodriguez.
Si Enzo ay muling gumanap bilang Chris Carlson sa "Bar Boys: After School," isang opisyal na entry sa 2025 Metro Manila Film Festival.
Sana all may purple flowers at engagement ring!