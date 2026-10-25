Ysabel Ortega, first time nag-hiking!
First time ni Ysabel Ortega ang mag-hiking at talagang sinubukan niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa rito. Kasama ang ilang mga kaibigan, kabilang ang mga fellow Kapuso stars na sina Elle Villanueva, Derrick Monasterio, at Sophia Senoron, binisita ng actress ang Masungi Georeserve.
Sa kanyang Instagram, hiyaw na ibinahagi ni Ysabel ang experience: Went on a hike for the very first time!! Aminado rin ang actress na Very much outside my usual habitat but I loved every bit of it.
Siyempre, hindi mawawala ang outfit check bago simulan ang pag-akyat. Pero kahit game na game, hindi maiwasang kabahan si Ysabel habang tumatawid sa hanging bridge. Bawi naman sa dulo dahil all smiles siya sa isa sa mga sikat na photo spots ng Masungi Georeserve.