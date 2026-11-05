Anthony Constantino at Nicole Fortuna, naging 'Bring Me' champion sa PBB
Nag-tie sa score na anim na points sina Anthony Constantino at Nicole Fortuna sa isang Bring Me game sa Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0 noong Huwebes, November 5. Bilang reward, binigyan sila ni Kuya ng isang concise dictionary para mas mapadali ang pag-aaral nila ng Filipino.
Bago ang game, binigyan muna ni Kuya ang dalawang Kapuso housemates ng tatlong oras para kabisaduhin ang mga Filipino names ng iba't ibang gamit sa loob ng bahay. Hindi sila nag-iisa dahil tinulungan ng mga babaeng housemates si Nicole, habang ang mga lalaki naman ang nag-assist kay Anthony.
Para sa test, nag-flash si Kuya ng mga salita sa plasma tulad ng sandok, luntiang unan, mataas na upuan, sipilyo, timba, suklay, sintas, tasa, baso, at plato. Kailangan nilang hanapin at kunin ang mga items na ito sa loob ng bahay para makapuntos.
Aminado ang dalawa na hindi madali ang proseso ng pag-aaral ng wika. Si Anthony, na ipinanganak at lumaki sa California, ay nag-share na naramdaman niyang "out of place" siya noong unang beses siyang pumunta sa Pilipinas dahil wala siyang maintindihan at hindi siya makakonekta sa mga tao.
Si Nicole naman, na lumipat sa England noong bata pa, ay may Tagalog tutor na ayon sa kanya ay "really good." Pero inamin niyang nahihiya siyang gamitin ito dahil sa takot na magkamali, kahit alam niyang bahagi ito ng pagkatuto.
Kailan pa ba tayo huling natakot magkamali sa grammar? Sabayan natin sila sa pag-study dahil honestly, kahit tayo minsan ay nalilito pa rin sa lalim ng ilang salita!