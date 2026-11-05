Vince Maristela, todo suporta kay Raheel Bhyria sa PBB: Collab 3.0
Todo ang support ni Vince Maristela para sa kaibigan niyang si Raheel Bhyria na isa sa 16 housemates ng Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0. Ayon kay Vince, kasama na niya si Raheel simula pa lang ng career niya sa GMA Network.
Tuwa si Vince na makita ang mga kaibigan niya sa PBB, lalo na si Raheel. Tuwa rin siya na nararanasan na ni Raheel ang pumasok sa bahay ni Kuya, at pinayuhan niya ang kaibigan na i-immerse ang sarili at manatiling connected sa mga housemates.
Habang nag-cheer si Vince sa friend niya, busy rin siya sa sarili niyang projects. Bida siya sa comedy-thriller na "Red Crown" na premiered noong 28 October. Kasama rin niya rito ang dati niyang mga housemates sa PBB: Celebrity Collab 1.0 na sina AZ Martinez at Shuvee Etrata. Grateful si Vince na naging part siya ng project na ito kasama ang mga dating colleagues niya, at feeling niya ay napansin ang kanyang scene sa film.
Bukod sa movie, kasalukuyan din siyang bumibida sa "Delivery Boi" kasama sina Will Ashley at Mika Salamanca. Mapapanood ang series na ito tuwing weekdays, 3:20 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Para naman sa mga gustong sumubaybay sa PBB: Collab 3.0, airing ito sa GMA Network tuwing Lunes hanggang Biyernes ng 9:35 p.m., Sabado ng 6:15 p.m., at Linggo ng 4:45 p.m.
Sana all may bestie na ganyan ka-supportive, 'no?