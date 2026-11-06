Alexandra Eala, kinikilig sa fan na gustong ipangalan sa kanya ang anak
Imagine ang feeling na may fan na considering pangalanan ang anak niya base sa'yo at sa mga best friends mo. Ito ang kinikilig na reaction ni Alexandra Eala, ang Filipino professional tennis player, matapos niyang mabalitaan ang isang anecdote mula sa Prudential Hong Kong Tennis Open.
Nagsimula ang lahat noong January 2026 sa Philippine Women’s Open sa Rizal Memorial Tennis Center. May isang pregnant fan doon na nagbabahagi na pinag-iisipan niyang pangalanan ang anak niya base kay Eala at sa mga best friends nito. Ang options niya? Either Alexandra Iva o Alexandra Zeynep.
Pagkalipas ng sampung buwan, nakarating ang kwentong ito kay Eala. Siyempre, hindi niya pinalampas ang chance na i-share ito sa mga best friends niyang sina Iva Jovic mula America at Zeynep Sönmez mula Turkey. Para sa World No. 17, isa ito sa "biggest honors ever" dahil naniniwala siyang ang pagkakaroon ng anak ang pinakamalaking bagay na magagawa ng isang tao sa buhay.
Sabi pa ni Eala, I’ve met maybe one or two people who have approached me and said that and it's, wow! It just makes me want to hug them and say thank you for the support. Mas mahalaga pa raw ito kaysa sa athletic success dahil ramdam niya na nakikita ng mga tao kung sino talaga siya, beyond how she plays.
Aside sa cute na story na ito, hindi rin nagpapahinga si Eala sa court. Noong Thursday, November 5, 2026, pasok na siya sa quarterfinals matapos talunin si Tereza Valentova mula Czech Republic sa score na 6-4, 7-6(7).
Ang Prudential Hong Kong Tennis Open na ang huling stop ni Eala para sa 2026 season. Magpapahinga muna siya nang konti bago mag-start ang kanyang 2027 campaign sa January.
Sana all may ganyang klaseng fans, 'no? Kayo, anong ipapangalan niyo sa anak niyo kung sikat kayo?