ena mori, nanalo bilang Best Asian Creative Artist sa Taiwan!
Panalo na naman ang Pinoy talent sa international stage! Filipino-Japanese artist si ena mori matapos siyang hirangin bilang Best Asian Creative Artist sa 17th Golden Indie Music Awards na ginanap sa Taiwan.
Ang award na ito, na inanunsyo noong Sabado, Oktubre 31, ay ibinigay bilang pagkilala sa kanyang EP na “Ore.”
Sa sobrang saya, nag-post si ena mori sa kanyang Instagram noong Martes, Nobyembre 3, kung saan shinare niya ang clip ng kanyang acceptance speech. Tinawag pa niyang “child” ang kanyang EP at sinabing nakatanggap ito ng "little present" ngayong taon mula sa Golden Indie Music Awards.
Thank you GIMA for recognizing this record. It’s such an honor to have won in the Best Asian Creative Artist category. I feel so proud and happy, and even more inspired to keep creating what I love, sabi pa ng artist.
Hindi rin nakalimutan ni ena mori na i-mention ang fellow Filipino artist na si SHNTI, na isa rin sa mga nominees para sa nasabing award. Kasama rin sa mga lumaban para sa accolade sina KIKI mula sa Thailand, N.Y.P.D. mula sa Hong Kong, at sina Jung Eunhye, CADEJO, at Yechan Kim mula sa South Korea.
Bago ang panalong ito sa Golden Indie Music Awards, niripresenta na rin ni ena mori ang galing ng mga Pinoy sa international stage nang mag-perform siya sa Summer Sonic 2026 festival sa Japan noong Agosto.
Sana lahat tayo may "little present" na ganito mula sa Taiwan, 'di ba?