Odette Khan, naiyak sa tulong ni Marian Rivera noong na-ospital
Emotional na nagpasalamat ang veteran actress na si Odette Khan kay Marian Rivera matapos itong magbigay ng financial assistance noong na-ospital ang aktres nitong taon.
Sa programang “Kay Susan Tayo! Vlogs” sa YouTube, ibinahagi ni Odette at ng anak niyang si Claudette ang tungkol sa suportang natanggap nila habang nagpapagaling ang seasoned actress. Miss Marian, if you’re listening right now, uulitin ko from the bottom of my heart, thank you very much. Hindi mo lang alam gaano kalaking tulong ‘yun at that time sa amin, sabi ni Claudette.
Kuwento ni Claudette, binulungan niya ang kaniyang ina habang confined pa ito sa ospital para sabihing may natanggap silang tulong mula kay Marian. Pagkatapos nito, napansin ni Claudette na may pumatak na luha sa mga mata ni Odette, at pakiusap nito na pasalamatan ang aktres.
Naiyak si Odette nang tanungin ni host Susan Enriquez kung bakit siya umiiyak; gusto raw niyang personal na nasabi ang pasasalamat niya kay Marian. Marian. For whatever it is, thank you so much. You were there to help. I felt so good. Thank God. You did something beautiful in my heart. Thank you, aniya.
Support mula kay Dingdong at FAP
Nagpasalamat din si Claudette kay Dingdong Dantes dahil humingi ito ng tulong sa Film Academy of the Philippines (FAP) bilang presidente ng Aktor Philippines. Sa ngayon ay pinu-proseso pa raw ang assistance ng ahensya para kay Odette.
Health struggles at dating isyu
Noong February, na-ospital si Odette sa National Kidney and Transplant Institute (NKTI) sa Quezon City dahil sa pneumonia, emphysema, at edema. Kinailangang i-drain ng mga doktor ang fluid mula sa kaniyang kanang baga. Humingi ng tulong pinansyal si Claudette noon, at sinabi niyang lampas na sa P211,000 ang hospital bill ng kaniyang ina, hindi pa kasama ang iba pang bayarin.
Kahit may naging isyu raw noon sa pagitan nina Odette at Marian noong nagtrabaho sila sa TV series na “Muli” noong 2007 — partikular na sa isang intense na sampalan scene — inamin ni Claudette na naayos na ito noon pa.
Sana all may ganitong klaseng puso, 'di ba?