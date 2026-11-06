Official Parks na! Paano nga ba naging legal ang adoption nina Lucas at Bia?
Kuhang-kuha ang vibes ng isang dream come true sa bagong vlog ni Zeinab Harake. After years of waiting, patience, at maraming iyak, legal na members ng Parks family sina Lucas at Bia. Para kay Zeinab, hindi lang ito basta papel; ito ang fulfillment ng pangarap niya na magkaroon ng pamilyang united hindi lang sa pagmamahal kundi pati sa legal recognition.
Saksihan ng National Authority for Child Care ang huling step ng journey na ito kung saan nag-celebrate ang pamilya sa pamamagitan ng pag-ring ng Bell of Joy. Hindi na napigilan ni Zeinab ang mag-emote at magpasalamat sa Panginoon dahil ang dating akala niya ay malayong posibilidad ay nangyari na. Ngayon, officially Lucas Harake Parks at Zebiana Harake Parks na sila.
Pero let's be real, hindi ito naging instant process. Para sa mga nag-iisip na madali lang ang legal adoption sa Pilipinas, dito papasok ang explainer part. Ayon kay Zeinab, napakahaba at komplikado ng journey na ito. In fact, sinubukan na niyang i-secure ang legal adoption ni Lucas noong 22 years old pa lang siya, pero hindi siya pinayagan dahil kailangan muna niyang maabot ang required age na 25.
Kung itatanong niyo kung paano ba ang proseso, heto ang mga steps at requirements na pinagdaanan nila base sa kwento ni Zeinab:
Una, kailangang dumaan sa mga official evaluations at preparations na tumatagal ng maraming taon. Para kay Lucas, umabot ito ng limang taon, habang isang taon naman ang inabot para kay Bia. Hindi ito basta-basta pirmahan lang dahil involve dito ang matinding emotional resilience.
Pangalawa, kailangang kumpletuhin ang mga requirements na kasama ang consultations sa mga social workers.
Pangatlo, mandatory ang mga psychological assessments at medical examinations bilang bahagi ng mga requirements.
Sa kabuuan ng proseso, inamin ni Zeinab na marami silang luha at iyak na naranasan, hindi lang sa bahay kundi pati na rin sa mga meetings. May mga mahihirap na katanungan at emotional challenges din silang hinarap, pero para sa kanila, worth it lahat ng hirap sa huli.
Kahit na June 2025 lang ikinasal sina Zeinab at Bobby Ray, hindi na nila hinintay ang wedding para simulan ang mga arrangements. Dito rin lumabas ang sweetness ni Bobby Ray dahil tinanggap na niya sina Lucas at Bia as his own kahit wala pa ang legal papers. Sabi ni Zeinab, noong nag-propose si Bobby Ray, hindi lang siya ang pinakasalan kundi pati na rin ang mga bata.
Para kay Bobby Ray, isang malaking karangalan ang maging tatay at nagpasalamat siya kay Zeinab sa tiwalang ibinigay sa kanya para pamunuan ang pamilya. Para sa kanya, ang legal adoption ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng kanyang surname o pamana, kundi tungkol sa security at identity ng mga bata. Gusto niyang maramdaman nina Lucas at Bia na sila ay iisang unit at iisang pamilya.
Bago ito, welcome na ni Zeinab si Lucas sa buhay niya noong 18 years old pa lang siya, at isinilang naman niya si Bia noong 2021 sa piling ng dating partner na si Skusta Clee. Ngayon, open na sila sa mga bata tungkol sa kanilang family circumstances at ipinapaliwanag ang adoption sa paraang maiintindihan nila base sa kanilang edad.
Sana raw ay magsilbing inspirasyon ang experience nila para mas maintindihan ang adoption sa Pilipinas at ang mga challenges na kinakaharap ng mga magulang na naghahangad ng legal recognition para sa kanilang mga anak. Ang legal procedure na ito ay higit pa sa dokumento; ito ay isang promise na lalaki sina Lucas at Bia na napalilibutan ng pagmamahal at seguridad.