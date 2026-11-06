Davao Conyo, hinirang na Creator of the Year sa TikTok Awards PH 2026
Hindi nagpa-bebe si Phillip Te Hernandez, o mas kilala natin bilang Davao Conyo, dahil siya ang tinanghal na Creator of the Year sa TikTok Awards Philippines 2026. Nanalo siya laban sa kapwa nominees na sina Ayn Bernos at Fujicko sa awarding ceremony na ginanap sa Makati City noong Huwebes, Nobyembre 5.
Para kay Davao Conyo, validation ito na kahit branded ang mga skits niya, pinapanood pa rin ng mga tao. Aminado siya na isa ang brand partnership sa mga paraan kung paano kumikita ang mga content creators, kaya sana raw ay ma-inspire ang iba na gawin ang mga bagay na mahal nila, gaya ng paggawa ng skits, habang branded ito.
Pero hindi lang puro tawa ang dala niya. Paalala rin niya sa lahat na maging mindful sa digital footprint. Sabi niya, responsibility ito lalo na't maraming pinto ang binuksan ng internet para sa mga taong may mabuti at masasamang kaisipan. Dinagdag din niya na responsibilidad ng mga audience na i-filter ang mga nakikita at naririnig online.
Tips para sa mga aspiring creators
Sa mga gustong sumikat, may payo si Davao Conyo: focus daw sa talent imbes na gumamit ng mga negative content para lang makakuha ng attention. Sabi niya, huwag daw dadaan sa madaling route gaya ng ragebaiting o paggawa ng negatibong bagay dahil alam naman nating may magre-react at manonood talaga doon, at iyon ang pinakamabilis na paraan para mag-viral.
Para sa kanya, dapat daw ay mag-dig sa sariling talent at gawin kung ano ang talagang gusto para maka-inspire ng ibang tao at ma-enjoy ang ginagawa.
Road to Bali
Bilang category winner, mamumuno si Hernandez sa grupo ng local awardees na irerepresent ang Pilipinas sa inaugural TikTok Awards Southeast Asia (SEA) 2026. Makikipagsabayan siya sa mga representatives mula sa lima pang Southeast Asian markets.
Mark your calendars dahil ang TikTok Awards Southeast Asia 2026 ay gaganapin sa Nobyembre 27 sa Bali, Indonesia. Doon na i-aanunsyo ang mga winners para sa 11 categories. Layunin ng regional ceremony na ito na bigyang-pugay ang mga creators at content na nakakapag-inspire at nakakagawa ng impact sa buong Southeast Asia.
Kaya na ba nating iuwi ang trophy mula sa Bali?