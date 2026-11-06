Andrea Brillantes at JC Santos, magkaaway o magmahalan? Silipin ang ‘Laya’ trailer
Inilabas na ng Rein Entertainment noong Huwebes, Nov. 5, ang official trailer para sa psychological thriller na “Laya.” Sa halos dalawang minutong clip, makikita sina Andrea Brillantes at JC Santos sa isang complicated friendship na puno ng secrets at mga plot twist na hindi natin inaasahan.
Sa simula pa lang ng trailer, ramdam na ang tensyon. Ang character ni Andrea na si Sab ay tila nagpaplano ng paghihiganti laban kay Tuki, ang character ni JC Santos. Hindi rin basta-basta si Tuki dahil isa siyang ex-convict na nakulong dahil sa kasong murder. Pero plot twist: magpapakilala si Sab kay Tuki at unti-unti silang maglalapit habang tumatakbo ang kuwento.
Emotional pa ang eksena nang umiyak si Tuki at sinabihan si Sab ng, Yung tingin mo sa akin, tao ako, hindi aswang. Pero huwag masyadong kampante dahil biglang magiging violent ang kanilang closeness. Sa isang intense na scene, tututukan ni Sab ng baril si Tuki habang maririnig sa background ang hiling ni Tuki na, Ikulong mo na lang ako ulit. Mas bagay ako don.
Kasama rin sa cast si Anthony Jennings na gaganap bilang Benjo, ang kaibigan ni Sab. Ang pelikulang ito ay isinulat at idinirek ni Sigrid Andrea Bernardo. Mark your calendars dahil ang “Laya” ay ipapalabas sa mga local cinema sa Nov. 25.
Ready na ba tayo sa tension o baka tayo pa ang ma-stress sa panonood nito?