Kim Kardashian, humaling sa ganda ng Pilipinas
Grabe ang pagka-in love ni Kim Kardashian sa Pilipinas matapos ang kanyang birthday vacation dito. Para sa kanya, isa ito sa pinaka-breathtaking na destinations na napuntahan niya sa buong buhay niya.
Matagal na raw nasa bucket list ng American celebrity ang pagbisita sa bansa, kaya extra special nang natupad niya ito. Hindi lang basta luxury birthday party ang peg niya rito kundi talagang pinadama niya ang natural beauty ng Pilipinas, mula sa mga white-sand beaches hanggang sa mga spectacular sunsets.
Sabi ni Kim, It was my dream of life on my bucket list to go there, so I made it happen to see what the Philippines was like. Dagdag pa niya, "absolutely stunning" ang nakita niya at hindi pa raw siya nakakita ng sunset na ganoon ka-colorful habang kasama ang puting buhangin at tubig.
Bukod sa pag-enjoy sa magagandang tanawin, lumabas din si Kim sa kanyang comfort zone at sumubok mag-scuba diving for the first time. Super excited pa siyang i-recall ito at sinabing, It was so beautiful!
Kahit sanay na si Kim sa mga pinaka-exclusive at glamorous na lugar sa mundo, kitang-kita na nagmarka talaga ang ganda ng Pilipinas sa kanya. Ang kanyang paghanga sa mga underwater scenery at colorful sunsets ay siguradong magbibigay ng international spotlight sa tourism ng bansa.
Siyempre, as a fan, nakaka-proud na kahit isa sa pinakasikat na celebrities sa mundo ay bilib na bilib sa ganda ng ating bansa. Mula sa simpleng birthday wish, naging isang unforgettable tropical adventure ito na siguradong itre-treasure niya for years to come.
Sino kaya ang susunod na A-list celebrity na magpapabukas ng bucket list nila rito?