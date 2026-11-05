Derrick Monasterio, magbabalik-theater sa 'Born to Shine'
Sali na sa cast ng "Born to Shine" si Derrick Monasterio. Gaganap siya bilang isang theater director sa serye, kung saan magtuturo siya ng proper way to do things sa mga montage scenes.
Ayon sa actor, parang nababalik siya sa kanyang theater roots at na-miss niya ito.
Importante ang character ni Derrick dahil siya ang magbibigay ng bagong opportunity para kay Dara, na ginagampanan ni Vina Morales. First time rin itong magkatrabaho ng dalawa, pero hindi raw naging awkward ang vibes. Sabi ni Derrick, professional si Vina at kinausap siya bago pa man magsimula ang shoot para maging pamilyar sila sa isa't isa.
Samantala, nagkaroon naman ng crossover ang girl group na Yumi mula sa "Born to Shine" sa GMA Prime series na "Taskforce Firewall." Nag-perform ang grupo sa isang club kung saan may undercover operation ang Firewall team.
Mapapanood ang "Born to Shine" mula Lunes hanggang Sabado, 2:30 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Ang "Taskforce Firewall" naman ay Lunes hanggang Biyernes, 8:50 p.m. sa GMA Prime.
Sana all may professional co-star na hindi nakaka-pressure sa set, 'di ba?