Star Magic, rumesbak para kina Cianne Dominguez at Shea Valerio
Naglabas ng official statement ang Star Magic noong Huwebes, November 5, para kondenahin ang online bullying, harassment, and personal attacks na natatanggap nina Cianne Dominguez at Shea Valerio, pati na rin ang iba pang participants ng Pinoy Big Brother Collab 3.0.
Get’s naman na part talaga ng reality TV ang public opinion at criticism, pero for Star Magic, may line na hindi dapat lampasan. Ayon sa agency, they should never be an excuse for hate or cruelty. Hinihikayat din nila ang mga netizens na maging responsible sa social media at panatilihin ang respeto at compassion kahit magkaiba ang pananaw.
Sabi pa sa caption ng kanilang post, Criticism is never an excuse for cruelty. Let's make respect and kindness part of every conversation, online and offline.
Naging mainit ang isyu matapos mag-viral ang clip mula sa PBB livestream kung saan may sinabi si Cianne tungkol kay Jeo Ong habang kausap si Calix Esguerra. Hindi nagustuhan ng mga supporters ng social media personality ang moment na ito, kaya naman bumaha ng bash at criticism sa comments section ng young host.
Kahit nasa loob pa ng bahay, ramdam ni Cianne ang negative reactions. Kaya naman nag-post ng selfie ang co-worker niya sa It's Showtime na si Boom Boom Neri nitong linggong ito para siguraduhin sa kanya na solid pa rin ang friendship nila anuman ang sabihin ng mga tao.
Bukod dito, nagbabala na rin ang programa laban sa paggawa ng AI-generated content na gumagamit ng images, voices, o likenesses ng mga housemates, pati na ang pag-pirate ng content ng show. Ang mga mahuhuli ay irereport sa appropriate platforms para maaksyunan.
Nagsimula ang Pinoy Big Brother Collab 3.0 noong October 24 at may 16 na housemates, kabilang ang mga celebrities at internet personalities mula sa ABS-CBN at GMA.
Sana all may management na ready rumesbak, 'no? Kayo, team respect o team bash?