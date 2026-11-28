Winwyn Marquez, naiyak matapos mabigyan ng surprise shirt na may picture ng anak
Hingalo sa emosyon si actress na si Winwyn Marquez matapos siyang sorpresahin ng isang shirt na may print ng photo ng apat na taong gulang niyang anak na si Luna.
Sa episode ng Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0 nitong Biyernes, nailabas ni Winwyn ang lungkot niya dahil miss na miss na niya ang anak. Aminado rin siyang nakakaramdam ng guilt dahil malayo siya sa pamilya niya habang nasa loob ng Bahay ni Kuya.
Kahit gusto niyang alagaan at asikasuhin ang mga kapwa niya housemates, inamin ni Winwyn na sobrang hirap pa rin talagang mapalayo sa sariling anak.
Buti na lang at may mga supportive housemates siya! Para pasayahin ang actress, nag-isip ng paraan si Lans Nagal at humingi ng tulong kina Anthony Constantino at Gehlee Dangca para ihanda ang special gift na ito.
Siyempre, hindi napigilan ni Winwyn ang maiyak nang matanggap ang shirt na may picture ni Luna. Paulit-ulit din siyang nagpasalamat sa mga kasama niya sa bahay para sa thoughtful gesture na ito.
Hindi lang shirt ang nakuha niya, dahil binigyan din siya ni Kuya ng framed at printed photo ni Luna bilang dagdag na regalo.
Para sa mga hindi pa updated, nag-premiere ang PBB: Collab 3.0 noong October 24 kasama ang 16 na housemates. Mapapanood ang series sa GMA Network tuwing Lunes hanggang Biyernes ng 9:35 p.m., Sabado ng 6:15 p.m., at Linggo ng 4:45 p.m.