Vic Sotto at Vice Ganda? Ang collab na hindi natin inexpect!
Grabe, hindi tayo nagbibiro! Magkakasama sa isang stage sina Vic Sotto at Vice Ganda para sa special two-part season finale ng "Gandang Gabi Vice: Unfiltered." Ang collab na ito ay i-stream exclusively sa iWant sa Nobyembre 29 at Disyembre 6, alas-11 ng gabi.
Siyempre, hindi mawawala ang signature humor ng dalawang noontime favorites habang pag-uusapan nila ang kanilang mission na magbigay ng tawa at inspirasyon sa mga Pinoy. Pero wait, may seryosong side din ito dahil magbabahagi si Sotto ng mga candid reflections tungkol sa kanyang ilang dekadang career sa show business at pati na rin ang mga insights sa kanyang personal life. Sino ba namang hindi curious doon?
Pero let's be honest, ito na rin ang perfect teaser para sa kanilang movie! Pag-uusapan nina Vice at Vic ang experience nila sa set ng "The Greatest Showdown," ang official entry ng Star Cinema para sa 52nd Metro Manila Film Festival (MMFF). Ang movie na ito ay magbubukas sa mga sinehan nationwide sa araw ng Pasko.
Para mas lalong sumaya ang gabi, sasama pa sina Jose Manalo, Ryan Bang, at Klarisse de Guzman para sa extra banter. May special musical performance pa si CARMELLE, ang Eurovision Asia winner, para kumpletuhin ang vibe ng episode.
Para sa mga gustong manood ng uncut at unfiltered versions, available ang streaming sa iWant. Ang subscriptions ay nagsisimula sa PHP 49 kada buwan sa Pilipinas, $12.99 sa United States, at $4.99 naman sa ibang international regions. Kung wala namang subscription, may TV edit pa rin ng "Gandang Gabi Vice" na mapapanood tuwing Linggo, alas-10 ng gabi sa GMA, at free streaming din ito sa iWant para sa mga viewers sa Pilipinas.