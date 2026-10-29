Binge-watch na sa Kapuso Stream!
Kahit nasaan ka pa, pwedeng-pwede nang mag-binge-watch ng mga Kapuso programs live via Kapuso Stream. Para hindi ma-miss ang mga episodes, kailangan lang mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Network.
Para sa mga naghahanap ng schedule, heto ang listahan ng mga programs at ang kanilang PHT timeslots. Maaga pa lang, 05:30 AM, may Unang Hirit na, na susundan ng Kapuso Mo, Jessica Soho ni Jessica Soho sa ganap na 08:00 AM. Pagdating ng 09:00 AM, Pinas Sarap na naman ni Kara David, at 09:39 AM naman ang Biyahe ni Drew kasama si Drew Arellano.
Sa mga mid-morning shows, may Good News si Vicky Morales ng 10:10 AM, at Tiktoclock naman ng 11:00 AM na binibida nina Kuya Kim Atienza, Pokwang, Faith Da Silva, at Herlene Budol. Pagdating ng tanghalian, 12:00 PM, It's Showtime! na kasama sina Vice Ganda, Vhong Navarro, Anne Curtis, at Jhong Hilario.
Para sa mga mahilig sa music at drama sa hapon, may Born To Shine ng 02:30 PM kasama sina Zephanie, Michael Sager, Olive May, Vina Morales, Manilyn Reynes, at Smokey Manaloto. Susundan ito ng Delivery Boi ng 03:20 PM na pinagbibidahan nina Will Ashley, Mika Salamanca, Meryll Soriano, at Eric Quizon. Pagdating ng 04:05 PM, Fast Talk With Boy Abunda na ni Boy Abunda, at 04:30 PM naman ang Maria Clara at Ibarra nina Dennis Trillo, Barbie Forteza, Julie Anne San Jose, at David Licauco.
Sa late afternoon at evening slot, may Encantadia 2016 ng 05:10 PM nina Kylie Padilla, Glaiza De Castro, Gabbi Garcia, at Sanya Lopez, at Family Feud Philippines ni Dingdong Dantes ng 05:40 PM. Para sa news, 06:30 PM ang 24 Oras nina Mel Tiangco, Vicky Morales, at Emil Sumangil.
Sa primetime naman, 08:00 PM ang The Master Cutter nina Dingdong Dantes, Max Collins, Sienna Stevens, Jo Berry, at Shuvee Etrata. Susundan ito ng Taskforce Firewall ng 08:50 PM kasama sina Kylie Padilla, Miguel Tanfelix, Kyline Alcantara, Buboy Villar, at Jak Roberto. May Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 3.0 din ng 09:35 PM.
Bago matapos ang gabi, may Saksi ng 10:20 PM, State of the Nation ni Atom Araullo ng 11:05 PM, at huling hirit ang Chika Cart nina Baninay Bautista, Donita Nose, at Jeff Fernando ng 11:35 PM.
Honestly, sobrang convenient nito kasi hindi mo na kailangang maghabol sa TV. Sino na ang naka-subscribe para hindi ma-miss ang chika?