Katrina Johnson, kinoronahang Miss International Asia Pacific
May bagong title na iuwi si Katrina Anne Johnson matapos siyang hirangin bilang Miss International Asia Pacific. Inanunsyo ng Miss International organization ang five continental queens noong Huwebes, 26 November 2026, para kilalanin ang mga representatives mula sa iba't ibang rehiyon ng mundo.
Sa isang video na shinare ng Binibining Pilipinas, personal na iniabot ni Elizaveta Kuznetsova ng Moldova, ang bagong Miss International 2026, ang sash ni Johnson.
Kabilang din si Johnson sa Top 20 at nakakuha ng Miss Visit Japan special award sa kompetisyon. Ang mga continental titles na ito ay hiwalay sa runner-up placements na napunta sa mga delegates mula sa United Kingdom, Czech Republic, Indonesia, at Vietnam.
Sana all may sash! Deserve na deserve ang win na 'to for our queen.