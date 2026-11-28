Love at First Spike, papasok na sa primetime!
Handa na ang lahat for the primetime debut ng "Love at First Spike" sa Lunes, November 30. Ang original series na ito mula sa ABS-CBN Studios ay mapapanood sa ganap na 9:30 PM, right after ng "The Loyalty Game: Level Up".
Kahit iWant original ito, hindi lang doon ang tambayan dahil a-air ito sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, at TFC. Kasama rin sa distribution ang ALLTV2, A2Z, at TV5. Para naman sa mga gustong mag-binge watch, available na ang lahat ng episodes on-demand sa iWant.
Sports, Drama, at LGBTQIA+ Representation
Directed by Ivan Andrew Payawal, umiikot ang kwento kay Uno, na ginagampanan ni Emilio Daez. Dating basketball team captain si Uno na susubok isalba ang kanyang athletic scholarship sa pamamagitan ng pagsali sa boys’ volleyball team. Ang plot twist? Ang team ay composed mainly ng proud LGBTQIA+ students.
Dito na papasok ang tension dahil ang leader ng squad ay si Jared, na gaganap si Sean Tristan. Dating best friend sila noong grade school, pero lumayo si Uno matapos mag-come out si Jared. Para hindi tuluyang mabuwag ang team, hihingi ng tulong si Jared sa pinsan niyang si Farrah, na played by Reign Parani. Si Farrah ang captain ng girls’ volleyball team at—plot twist ulit—may feelings din siya kay Uno.
World-Class Recognition
Hindi lang basta-basta ang show na ito dahil ito ang lone Philippine nominee sa 2026 International Emmy Awards sa New York City. Pasok ito sa Kids: Live Action category, kung saan kakaharapin nito ang mga entries mula sa Chile, Netherlands, at UK.
Kaya naman deserve talaga nito ang primetime spot. Ready na ba kayong kiligin at mag-cheer sa court?